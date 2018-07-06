Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко переходит из Манчестер Сити в Вулверхэмптон Уондерерз. Вернувшиеся в английскую премьер-лигу волки заплатят за Зинченко 12 миллионов фунтов стерлингов.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко переходит из "Манчестер Сити" в "Вулверхэмптон Уондерерз". Вернувшиеся в английскую премьер-лигу "волки" заплатят за Зинченко 12 миллионов фунтов стерлингов.В прошлом сезоне Зинченко сыграл за чемпионов Англии 14 матчей во всех турнирах. Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не видит Зинченко игроком основы, и у Александра существуют проблемы с игровой практикой. Зато в "Вулверхэмптоне" он может стать игроком основного состава.Александр Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году из "Уфы". Сезон 2016/17 он провел в аренде в голландском ПСВ "Эйндховен", а в прошлом сезоне стал чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити".