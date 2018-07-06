В Единой России предложили
проводить для родителей детей с инвалидностью консультации при выписывании
психотропных препаратов. Так в партии отреагировали на историю с уголовным
делом против москвички, которая пыталась продать через интернет тюбики с
диазепамом.
В "Единой России" предложили
проводить для родителей детей с инвалидностью консультации при выписывании
психотропных препаратов. Так в партии отреагировали на историю с уголовным
делом против москвички, которая пыталась продать через интернет тюбики с
диазепамом.
С предложением проводить
специальные консультации выступил координатор партийного проекта "Единая страна
– доступная среда", заместитель главы комитета Госдумы по труду, социальной
политике и делам ветеранов Михаил Терентьев,. "Единая Россия", по его
словам, отправит соответствующее предложение в Минздрав.
"Случай с Екатериной
Конновой показал, что существует проблема с пониманием ответственности при
обращении с сильными лекарственными средствами, содержащими психотропные
вещества. Родители детей, которым необходимы такие препараты, к сожалению, не
всегда понимают всю серьезность ответственности за нарушения правил обращения с
этими медикаментами", – сказал Тереньтев.
Он назвал правильным
решение МВД о прекращении уголовного дела в отношении Конновой. "Женщина
совершила ошибку, но в ее случае предлагаемое изначально наказание было бы
чрезмерным", – заключил депутат.
Напомним, накануне стало известно, что в
отношении 38-летней жительницы Москвы было возбуждено дело по достаточно
серьезной статье – незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов.
Сегодня, 6 июля МВД сообщило о
прекращении уголовного дела в отношении женщины. Прокуратура сочла это решение
абсолютно законным, а в Минздраве заявили, что могут пересмотреть список
запрещенных для детей лекарств.
Проект партии "Единая Россия" "Единая страна –
доступная среда" направлен на поддержку и интеграцию в общество людей с ограниченными
возможностями. В России их насчитывается более 12 миллионов. Инвалидам помогают
в трудоустройстве и в передвижениях на дальние расстояния.