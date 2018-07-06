Очередной иск к Газпрому почти на 12 миллиардов долларов подал украинский Нафтогаз в Стокгольмский арбитраж. Киев пытается пересмотреть тарифы на транзит газа. Эксперты считают, что властям Украины, напротив, следовало бы предложить российской стороне более выгодные условия.

Очередной иск к "Газпрому" почти на 12 миллиардовдолларов подал украинский "Нафтогаз" в Стокгольмский арбитраж. Киевпытается пересмотреть тарифы на транзит газа. Эксперты считают, что властямУкраины, напротив, следовало бы предложить российской стороне более выгодныеусловия."Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2013года. Предварительная оценка денежных требований – 11,58 миллиарда долларов,без учета процентов, говорится в сообщении украинской компании. Отмечается, чтосумма исковых требований может быть уменьшена, если "Газпром"забронирует транзитные мощности после 2019 года.Украинская компания уже добивалась в Стокгольме пересмотратарифа на транзит начиная с 2010 года. Арбитраж эти претензии не удовлетворил -как заявили в Киеве, подготовленные им документы "не удовлетворялиформальным требованиям", и сейчас готовится новое письмо.По другому спору о контрактах на поставку и транзит голубоготоплива "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиардадолларов. Российский концерн обжаловал это решение и заявил, что расторгаетконтракты с "Нафтогазом".Экспертов новый иск украинской компании весьма удивил. Содной стороны, понятно, что ход в большей степени политический – Киев каждоерешение Стокгольмского арбитражапреподносит как свою "победу над Россией". С другой стороны -экономической целесообразностью тут и не пахнет, уверен независимый эксперт вобласти энергетики Николай Хренков."Себестоимость транспортировки газа через территориюУкраины и так достаточно высокая. Гораздо дешевле "Газпрому"обходится транзит, например, по "Северному потоку – 1". А когда будетпостроен "Северный поток —2", то тоже будет обходиться дешевле. Позицияже Украины – навязать "Газпрому" самые невыгодные тарифы. И это, поменьшей мере, странно", – сказал эксперт в эфире радио Sputnik.Между тем в "Газпроме" неоднократно говорили оготовности сохранить транзит газа через Украину после 2019 года – при условии,что Киев докажет экономическую целесообразность контракта. Для этого "Нафтогазу"надо предлагать более низкие тарифы, чтобы вызвать хоть малейший интересроссийской стороны. Однако украинская сторона все делает наоборот. Это больше похоже на агонию, власти Украины пытаются собрать все, что еще можно унести, считает эксперт.