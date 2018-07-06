Звезда телепроекта Дом-2 Анастасия Тарасюк погибла при загадочных обстоятельствах. В студии программы Пусть говорят телеканала Россия 1 коллеги и друзья экс-участницы шоу пытались разобраться в случившемся.

Звезда телепроекта "Дом-2" Анастасия Тарасюк погибла призагадочных обстоятельствах. В студии программы "Пусть говорят" телеканала "Россия1" коллеги и друзья экс-участницы шоу пытались разобраться в случившемся.Анастасия Тарасюк родом из провинциального города "Шатура". Пятьлет назад девушка приехала покорять столицу. Красотка не планировала работатьили учиться, свою судьбу она пыталась найти на скандальном шоу "Дом-2".После участия в телепроекте Анастасия увела из семьи с двумядетьми состоятельного бизнесмена, который снял для нее апартаменты, парапланировала пожениться. Однако через две недели после переезда в новую квартируна третьем этаже элитного жилищного комплекса "Золотые ключи" девушкаскончалась. Звезда "Дома-2" выпала с 19 этажа своего же дома.Подруга погибшей Карина Красавина не верит, что Анастасиямогла покончить с собой. По словам Красавиной, Тарасюк была очень жизнерадостнойи веселой. Девушка только приехала с заграничного отпуска, у нее было множествопланов и замыслов. После Красавина отметила, что в последнее время Анастасиячувствовала себя одинокой.Бывший возлюбленный погибшей Никита Кузнецов вторил Карине. "Яуверен, что Настя не самостоятельно сбросилась. И я уверен, что причина томудурная компания. Я не знаю убили ее или нет. Просто она попала не в ту компанию,связалась не с теми людьми", – с грустью отметил Никита.Экстрасенс Зираддин Рзаев, рассматривая фотографию погибшей,попытался воссоздать последний день Тарасюк. "Это чисто самоубийство. Суицид. Возможно,кому-то это будет неприятно. Я уверен она дважды пыталась. (…) Она была в депрессии.Внутри у нее было страдание и грусть. И еще у нее была очень плохая привычка, -алкоголизм. Я не говорю, что она наркоманка, но она что-то пробовала", -сообщил ясновидящий.