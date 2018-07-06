Известный адвокат Александр Добровинский не верит признанию супруги футболиста Александра Кержакова в наркозависимости. Юрист предполагает, что Милана оболгала себя под давлением.

Известный адвокат Александр Добровинский не верит признанию супруги футболиста Александра Кержакова в наркозависимости.Юрист предполагает, что Милана оболгала себя под давлением.Добровинский подозревает, что Милану заставили признаться вупотреблении запрещенных препаратов. Якобы девушку шантажируют ребенком."У бедной девочки начался жесткий и жестокий психологическийкризис", – полагает юрист. "И то, что Милана меняет свою позицию в этойситуации, связано с давлением, которое на нее оказывается. Признание на всюстрану, о том, что она страдает от наркотической зависимости, может нести дляМиланы очень негативные последствия. По моим данным она всего два раза принималакокаин и не лечилась в клинике! Те люди, которые хотели, чтобы Миланапризналась в наркозависимости, добились этого!" – цитирует Добровинского сайт "Комсомольскаяправда".Ранее адвокат рассказал в своем микроблоге, что суть конфликтав семье Кержаковых заключается в деньгах. По словам Добровинского, когда в домефутболиста царил мир, спортсмен дважды перевел на банковский счет Миланыкрупную сумму денег. После он попросил Милану вернуть все переведенные на еесчет средства. Женщина, оставшись с маленьким ребенком на руках без мужа, отцаи работы, отказалась. Кержаков понял, что просто вернуть капитал не получится ирешил манипулировать супругой с помощью сына.Между тем в социальных сетях Милана сообщила поклонникам,что лечилась в наркологической клинике Стаса Пьехи. Реабилитация проходилабольше трех месяцев. В нее включалось медикаментозное лечение, психотерапия исеансы гипноза.