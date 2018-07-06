Известный адвокат Александр Добровинский не верит признанию супруги футболиста Александра Кержакова в наркозависимости.
Юрист предполагает, что Милана оболгала себя под давлением.
Известный адвокат Александр Добровинский не верит признанию супруги футболиста Александра Кержакова в наркозависимости.
Юрист предполагает, что Милана оболгала себя под давлением.
Добровинский подозревает, что Милану заставили признаться в
употреблении запрещенных препаратов. Якобы девушку шантажируют ребенком.
"У бедной девочки начался жесткий и жестокий психологический
кризис", – полагает юрист. "И то, что Милана меняет свою позицию в этой
ситуации, связано с давлением, которое на нее оказывается. Признание на всю
страну, о том, что она страдает от наркотической зависимости, может нести для
Миланы очень негативные последствия. По моим данным она всего два раза принимала
кокаин и не лечилась в клинике! Те люди, которые хотели, чтобы Милана
призналась в наркозависимости, добились этого!" – цитирует Добровинского сайт "Комсомольская
правда".
Ранее адвокат рассказал в своем микроблоге, что суть конфликта
в семье Кержаковых заключается в деньгах. По словам Добровинского, когда в доме
футболиста царил мир, спортсмен дважды перевел на банковский счет Миланы
крупную сумму денег. После он попросил Милану вернуть все переведенные на ее
счет средства. Женщина, оставшись с маленьким ребенком на руках без мужа, отца
и работы, отказалась. Кержаков понял, что просто вернуть капитал не получится и
решил манипулировать супругой с помощью сына.
Между тем в социальных сетях Милана сообщила поклонникам,
что лечилась в наркологической клинике Стаса Пьехи. Реабилитация проходила
больше трех месяцев. В нее включалось медикаментозное лечение, психотерапия и
сеансы гипноза.