Бывший муж актрисы Анастасии Макеевой композитор и певец
Глеб Матвейчук счастлив в новых отношениях. Он с ужасом вспоминает, как
расставался с Анастасией.
Бывший муж актрисы Анастасии Макеевой композитор и певец
Глеб Матвейчук счастлив в новых отношениях. Он с ужасом вспоминает, как
расставался с Анастасией.
Глеб очень жалеет, что тогда они не смогли расстаться по-человечески.
По словам мужчины, Макеева просто затравила его мать в прессе. "Я просил
Анастасию только об одном – не трогать мою мать! Она пожилой человек, перенесла
много операций, у нее слабое здоровье. При этом маме постоянно приходится
сталкиваться с необоснованными обвинениями в свой адрес", – сообщил артист.
Матвейчук добавил, что в трудное для него время его
поддерживали только родители. Жена даже не пыталась ему помочь. "Когда я был в
буквальном смысле затравлен в Театре имени Моссовета и многие коллеги, с
которыми работал, отвернулись от меня...
На меня подали в суд, требуя пять миллионов рублей. Но судья приняла
решение в мою пользу. После суда, естественно, я уволился. Но Настя, которая
все это время находилась в стороне от конфликта, решила не покидать театр...
Моя жена была в прекрасных отношениях с теми, кто пытался разрушить мою жизнь",
– сообщил Глеб.
Матвейчук не ожидал, что красивые и романтичные отношения
обернутся для него страшным кошмаром. По словам артиста, жизнь с Макеевой – это
череда скандалов, которые актриса создает на пустом месте. "Поругаться могли
из-за любой мелочи... В последний год у нас дома всегда стоял собранный
чемодан, с которым я уходил раз в две недели", – вспоминает мужчина.
Сейчас Глеб счастлив, он с неохотой вспоминает о бывшей жене
и не желает встречаться с ней. Музыкант состоит в отношениях с коллегой по цеху
Еленой Глазковой. У пары вскоре родится ребенок, сообщает 7Дней.ru.
Напомним, Глеб и Анастасия развелись в 2016 году. Расставание
подкосило Макееву. Девушка впала в депрессию. А после, чтобы развеять хандру,
она устроила своеобразный "кастинг" женихов, которые дарили ей
шикарные букеты и приглашали на свидания. Однако та история не увенчалась
успехом.