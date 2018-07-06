Московский фамильный особняк скончавшегося
в 2012 году актера Александра Пороховщикова находится в плачевном состоянии. Он
стоит заброшенным, угрожая обрушиться.
Московский фамильный особняк скончавшегося
в 2012 году актера Александра Пороховщикова находится в плачевном состоянии. Он
стоит заброшенным, угрожая обрушиться.
О том, что дом 1871 года постройки
облюбовали бомжи, стало известно давно, также, как и то, что воры вынесли из него
все вещи покойного актера, книги и архив. По сей день он пустует.
То, во
что превратился особняк, вызывает ужас: под крыльцом горы пустых бутылок,
пластиковая посуда, окурки и мусор, стены дома разрисованы. После смерти артиста
его не раз пытались сдать, но желающих не нашлось. Во-первых, у дома плохая репутация
из-за трагической гибели в нем жены Пороховщикова Ирины. Во-вторых, за аренду
просили большие деньги.
Журналистам
удалось связаться с сотрудником, который якобы охраняет здание, по телефону,
указанному на листке, приклеенном скотчем на двери. По его
словам, особняк все же
могут привести в порядок и превратить его в музей. Но пока воз и ныне там. "Никаких уборщиков мы близко не видели", – заявил мужчина. Также он отметил, что
здание принадлежит департаменту города, охрана следит только за тем,
"чтобы дом хотя бы не спалили", передает "Московский комсомолец".
В бывшем жилище Александра Пороховщикова, как заверил охранник,
но ни электричества, ни сигнализации там нет. Поэтому дом может сгореть в любую
минуту. Не выделили денег пока и на отделку особняка.