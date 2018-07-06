Московский фамильный особняк скончавшегося в 2012 году актера Александра Пороховщикова находится в плачевном состоянии. Он стоит заброшенным, угрожая обрушиться.

Московский фамильный особняк скончавшегосяв 2012 году актера Александра Пороховщикова находится в плачевном состоянии. Онстоит заброшенным, угрожая обрушиться.О том, что дом 1871 года постройкиоблюбовали бомжи, стало известно давно, также, как и то, что воры вынесли из неговсе вещи покойного актера, книги и архив. По сей день он пустует.То, вочто превратился особняк, вызывает ужас: под крыльцом горы пустых бутылок,пластиковая посуда, окурки и мусор, стены дома разрисованы. После смерти артистаего не раз пытались сдать, но желающих не нашлось. Во-первых, у дома плохая репутацияиз-за трагической гибели в нем жены Пороховщикова Ирины. Во-вторых, за арендупросили большие деньги.Журналистамудалось связаться с сотрудником, который якобы охраняет здание, по телефону,указанному на листке, приклеенном скотчем на двери. По егословам, особняк все жемогут привести в порядок и превратить его в музей. Но пока воз и ныне там. "Никаких уборщиков мы близко не видели", – заявил мужчина. Также он отметил, чтоздание принадлежит департаменту города, охрана следит только за тем,"чтобы дом хотя бы не спалили", передает "Московский комсомолец".В бывшем жилище Александра Пороховщикова, как заверил охранник,но ни электричества, ни сигнализации там нет. Поэтому дом может сгореть в любуюминуту. Не выделили денег пока и на отделку особняка.