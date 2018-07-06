Заслуженный артист России Александр Олешко неожиданно узнал, что у него растет ребенок. На одном из выступлений телеведущему привели внебрачную дочь, родство с которой он, впрочем, не признал.

Заслуженный артист России Александр Олешко неожиданно узнал, что у него растет ребенок. На одном из выступлений телеведущему привели внебрачную дочь, родство с которой он, впрочем, не признал.Олешко всегда считался артистом с безупречной репутацией. Однако новость о внебрачной дочери можетзапятнать честь народного любимца.Сам Александр признался, что не ожидал такого поворота судьбы. "Ко мне привели девочку и говорят: "Это ваша дочь", – поделится артист.По словам Олешко, в наше непростое время нужно глядеть в оба, передает "Собеседник.ru". "Все с палочками ходят, тесты ДНК делают. Это так опасно. Не знаю, чего хотят люди, которые так поступают. Наверное, денег или внимания. Я сразу ответил: "Спасибо большое, но я не ее отец", – рассказал он.Олешко не признал самозванку лишь по одной причине. Он твердо убежден, что "в ней его крови нет и быть не может". Дело в том, что артист не заинтересован в беспорядочных половых связях.Более того, шоумен предположил, что таким образом недобросовестные люди пытаются получить выгоду с помощью подставных "внебрачных детей". "У меня такое ощущение сложилось, что ее к каждому артисту подводят и говорят: "Познакомьтесь, это ваша дочь!" Где сработает. А девочка растет. И весь ужас в том, что она совершенно не знает, кто ее настоящий отец", – объяснил он.Однако Олешко признался, что в последнее время все чаще подумывает о том, чтобы завести ребенка. Артист уже разменял четвертый десяток, а радость отцовства так и не испытал. Когда произойдет столь радостное событие, Александр сказать не может.Шоумен убежден, что все должно быть естественно. "Я так люблю свою профессию, то, чем я живу всю свою жизнь, что вряд ли смог бы от этого отказаться. Но я понимаю: работа не главное. Когда произойдет особенная встреча, то, конечно, семья у каждого человека должна выйти на первое место", – заключил Олешко.