Известная в Великобритании экс-участница
реалити-шоу Большой брат Шанель Хейс подверглась атаке троллей за набранные
килограммы. Жертва бодишейминга ответила на нападки.
Известная в Великобритании экс-участница
реалити-шоу "Большой брат" Шанель Хейс подверглась атаке троллей за набранные
килограммы. Жертва бодишейминга ответила на нападки.
Пользователи
заклеймили 30-летнюю Шанель в соцсетях после того, как та опубликовала на своей
страничке ряд фото, где ее формы далеки от общепринятого идеала. Хейс располнела
после рождения ребенка и пережитого стресса из-за расставания с его отцом.
Поклонники сразу
заметили изменения во внешности звезды телешоу. Тогда девушка пообещала
похудеть на несколько размеров – с XL до M, но пока у нее получилось сбросить
вес только до размера L. Злопыхатели стали упрекать и высмеивать за это британку.
Шанель не
выдержала травли и ответила обидчикам. "Раньше, когда я быстро худела, я была
нездоровой и голодала. Я больше не буду этого делать", – цитирует девушку The
Sun. Она добавила, что женщины во всем мире медленно теряют вес, однако никто их
за это не оскорбляет. "Это возмутительно!" – заключила знаменитость.
Отметим, что
далеко не все представительницы прекрасного пола комплексуют из-за полноты.
Есть и такие, кто, наоборот гордится пышными формами и даже зарабатывает на
этом приличные деньги.
Среди красоток-толстушек – известная
модель plus-size Эшли Грэм. В свои 30 лет и 91 килограмм веса она постоянно
занята на съемках.