Известная в Великобритании экс-участница реалити-шоу Большой брат Шанель Хейс подверглась атаке троллей за набранные килограммы. Жертва бодишейминга ответила на нападки.

Известная в Великобритании экс-участницареалити-шоу "Большой брат" Шанель Хейс подверглась атаке троллей за набранныекилограммы. Жертва бодишейминга ответила на нападки.Пользователизаклеймили 30-летнюю Шанель в соцсетях после того, как та опубликовала на своейстраничке ряд фото, где ее формы далеки от общепринятого идеала. Хейс располнелапосле рождения ребенка и пережитого стресса из-за расставания с его отцом.Поклонники сразузаметили изменения во внешности звезды телешоу. Тогда девушка пообещалапохудеть на несколько размеров – с XL до M, но пока у нее получилось сброситьвес только до размера L. Злопыхатели стали упрекать и высмеивать за это британку.Шанель невыдержала травли и ответила обидчикам. "Раньше, когда я быстро худела, я быланездоровой и голодала. Я больше не буду этого делать", – цитирует девушку TheSun. Она добавила, что женщины во всем мире медленно теряют вес, однако никто ихза это не оскорбляет. "Это возмутительно!" – заключила знаменитость.Отметим, чтодалеко не все представительницы прекрасного пола комплексуют из-за полноты.Есть и такие, кто, наоборот гордится пышными формами и даже зарабатывает наэтом приличные деньги.Среди красоток-толстушек – известнаямодель plus-size Эшли Грэм. В свои 30 лет и 91 килограмм веса она постояннозанята на съемках.