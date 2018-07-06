Российская актриса и ведущая Лукерья Ильяшенко отмечает поистине грандиозное событие. Звезда Сладкой жизни завершила многострадальный ремонт в квартире, который длился шесть месяцев.

Российская актриса и ведущая Лукерья Ильяшенко отмечает поистине грандиозное событие. Звезда "Сладкой жизни" завершила многострадальный ремонт в квартире, который длился шесть месяцев.Своей радостью актриса поделилась с поклонниками в Instagram. "Этот победоносный оскал на моем лице означает то, что #сукаремонтокончен!!! Ииииихаааа!!!!" – написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, – Прим. ред.).При этом звезда призналась, что ремонт дался ей очень нелегко. "Я не знаю, что это за фигня, но я сижу в квартире, которую купила сама, в которой сама сделала ремонт, сижу и реву, как дура. Просто взахлеб. Я разразилась слезами прямо перед прорабом, который прошел со мной через все эти непростые полгода. Мне так стыдно", – рассказала артистка о своих эмоциях.Подписчики Лукерьи поддержали кумира добрыми словами в комментариях. "Это из-за эмоционального напряжения, которое накапливалось "благодаря" ремонту, а как все закончилось, так эмоции и хлынули, женскими слезами", "Счастья вам в Вашем! Доме))", – написали пользователи Сети. Кроме того, поклонники Ильяшенко попросили выложить фотографии квартиры, чтобы оценить результат.Стоит отметить, что на протяжении ремонта артистка не переставала делиться подробностями процесса. Она злилась на рабочих, жаловалась на стоимость строительных материалов и хвасталась роскошной мебелью, которая идеально вписалась в интерьер.Незадолго до окончания ремонта Лукерья захотела перекрасить стены комнаты в темно-зеленый цвет. На вопрос подписчиков, почему она выбрала именно такой оттенок, Лукерья ответила с долей иронии. "Светлые стены несут в себе какой-то нарочитый показушный оптимизм. Во всех самых жутких заведениях всегда "радостные, светлые стены": в больницах, в школах (гори они синим пламенем), в институтах, в Жилищнике, в кабинете участкового. И везде они ехидно нашептывают: "Давай, давай! Улыбнись! Ну и что, что у тебя язва/неуд по матану/трубу прорвало/штрафов на 70 тысяч? – Мы же тут такие оптимистичные! Давай, скотина неблагодарная, веселись!". А темные стены – они как-будто все уже поняли про эту жизнь и ничем их не удивить", – объяснила артистка.