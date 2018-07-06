Ждёт масштабной реконструкции. Речь о стадионе Торпедо. На данный момент в администрации области решается вопрос о разработке проектной документации по реконструкции спортивного объекта. Как рассказали в профильном департаменте, уже были выявлены «слабые» места стадиона. В последний раз сооружение реконструировали 14 лет назад и теперь оно вновь нуждается в ремонте.

Ждёт масштабной реконструкции. Речь о стадионе "Торпедо". На данный момент в администрации области решается вопрос о разработке проектной документации по реконструкции спортивного объекта. Как рассказали в профильном департаменте, уже были выявлены слабые места стадиона. В последний раз сооружение реконструировали 14 лет назад и теперь оно вновь нуждается в ремонте.Анатолий Воронков, зам. директора Департамента по физкультуре и спорту (съёмка 03.07.2018): "Будут реконструироваться основная чаша стадиона, запасные футбольные поля с искусственным покрытием. Я думаю, это даст новый импульс для более успешного тренировочного процесса футбольного клуба Торпедо, ну и привлечет зрителей на трибуны. В том числе, планируется реконструкция беговой дорожки, потому что мы хотим, чтобы у нас развивался не только футбол, но и легкая атлетика, которая имеет давние традиции".