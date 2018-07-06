Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая должна состояться в Хельсинки. Глава Белого дома признался, что всегда был готов к подобному развитию событий.

Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая должна состояться в Хельсинки. Глава Белого дома признался, что всегда был готов к подобному развитию событий.Несмотря на все сложности в двухсторонних отношениях между Россией и США, а также невероятным давлением, которое на американского лидера оказывают как его политические оппоненты, так и ближайшее окружение, лидеры двух стран встретятся на саммите в Хельсинки, чтобы обсудить восстановление диалога. Дональд Трамп успел прокомментировать предстоящее событие."Я был готов к этому всю свою жизнь", – цитирует главу Белого дома. Эту фразу он произнес после того, как американские телеканалы усомнились в том, что президент США сумеет вести диалог с российским лидером на равных. "Я встречусь с президентом Путиным на следующей неделе, и мы поладим", – подчеркнул Дональд Трамп.Он также обратился к своим оппонентам, которые не имея достаточного понимания внешнеполитических процессов все равно лезут критиковать позицию Белого дома. "Эти глупые люди, как им еще объяснить, хорошие отношения Россией, с Китаем, с любой другой страной – это хорошая вещь, а не плохая", – цитирует Дональда Трампа.Напомним, саммит лидеров США и России в Хельсинки намечен на 16 июля. В Кремле сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.Отметим, это будет первая полноформатная встреча двух лидеров без привязки к международным встречам. До этого Путин и Трамп проводили переговоры в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС, а также несколько раз общались по телефону.