Сотрудники полиции Западного округа совместно с представителями Общественного совета, Женского совета и ветеранской организации присоединились к флешмобу #ЧеканьЗаНаших...

Сотрудники полиции Западного округа совместно с представителями Общественного совета, Женского совета и ветеранской организации присоединились к флешмобу #ЧеканьЗаНаших в поддержку сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года.В спортивном зале собрались и руководство и сотрудники Управления, показав командный дух и сплоченность в поддержке национальной сборной.Заместитель начальника УВД по ЗАО полковник внутренней службы Марат Мустафаев, помощник начальника УВД по Западному округу ГУ МВД России по г. Москве по работе с личным составом полковник внутренней службы Руслан Ермаков, начальник Отделения профессиональной подготовки УВД по ЗАО старший лейтенант внутренней службы Ким Лернер, начальник Правового отдела УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутренней службы Анастасия Гаврилова, начальник ОСМИ капитан внутренней службы Олеся Маркачева, председатель Общественного совета при УВД по ЗАО Владимир Береснев, общественник Тимофей Чехоев и сотрудники УВД по ЗАО показали свое мастерство в жонглировании мячом и провели мини-игру в спортивном зале. Затем участники флешмоба переместились к цветочной клумбе в виде Российского флага, где все вместе продолжили патриотическое мероприятие.По словам Кима Лернера, физическая подготовка является важной и неотъемлемой частью профессиональной подготовки сотрудников полиции. А футбол, как командная игра, воспитывает сплоченность и развивает чувство коллективизма.Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-39