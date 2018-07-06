Дорожный конфликт на автобусной остановке в центре Москвы закончился избиением пассажира общественного транспорта. Пострадавшим оказался актер театра и кино Сергей Погосян.

Дорожный конфликт на автобусной остановке в центре Москвы закончился избиением пассажира общественного транспорта. Пострадавшим оказался актер театра и кино Сергей Погосян.Сообщается, что инцидент произошел в ночь на остановке общественного транспорта "1-й Бабьегородский переулок". По информации источника в правоохранительных органах, водитель автобуса избил артиста, служащего в Московском театре юного зрителя.После потасовки участников конфликта доставили в полицию для дальнейших разбирательства. Известно, что в результате произошедшего у актера был сломан нос.Причины и зачинщик конфликта остаются неизвестны. В данный момент полиция начала проверку по факту инцидента, передает Агентство городских новостей "Москва".Напомним, что Сергей Погосян закончил театрально-художественный институт имени Жургенева. Актер является лауреатом Государственной премии Республики Казахстана и заслуженным деятелем искусств Республики Казахстан. Артист обрел популярность благодаря таким сериалам, как "Солдаты" и "Мамочки".Ранее в Сети появилась информация о том, что у еще одной звезды культового сериала "Солдаты" Марии Ароновой диагностировали онкологическое заболевание. Однако позже представитель актрисы заявил, что это не более чем слухи.Фанаты уже начали быть тревогу, а также желать своей любимице поскорее закончить все дела в стенах лечебницы и вернуться на сцену. Причиной появления таких слухов стало обращение Марии в столичную клинику с жалобами на сильную головную боль.