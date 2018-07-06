Актриса Лия Ахеджакова не интересуется политикой. А петиции
она подписывает в защиту людей, которые ей симпатичны.
Актриса Лия Ахеджакова не интересуется политикой. А петиции
она подписывает в защиту людей, которые ей симпатичны.
На критиков своей позиции, которая не совпадает с мнением
большинства, Лие Ахеджаковой плевать. Актриса уверена, что каждый человек может
высказывать собственное мнение, и его за это нельзя осуждать или травить.
"Я ни в коем случае не считаю, что имею какое-то
отношение к политике. Когда ко мне приходят правозащитники и просят вступиться
за кого-то, и если я к этому кому-то ощущаю симпатию, я подписываю", -
сказала Лия Меджидовна. Таким образом она объяснила мотивы, по которым
подписала в мае 2017 года письмо Владимиру Путину в защиту украинского
кинорежиссера Олега Сенцова.
Сенцов с сообщниками был задержан в мае 2014 года. По данным
ФСБ, все четверо были членами запрещенной в России националистической
организации "Правый сектор". Группе
вменили в вину поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и
представительства партии "Единая Россия". Кроме того, по данным
следствия, они готовили взрывы у мемориала "Вечный огонь" и памятника
Ленину в Симферополе. Сенцов обвинен в терроризме и приговорен к 20 годам
лишения свободы.
В числе подписавших письмо президенту был и российский музыкант
Андрей Макаревич. По его словам, для него было честью оказаться в одном списке
с известной актрисой. Макаревич напомнил, что Ахеджакова выступила в его
поддержку, когда на него обрушилась критика за позицию по Крыму (артист назвал
воссоединение полуострова с Россией
"большой ошибкой" Москвы).
Советской и российской актрисе Лие Ахеджаковой 9 июля
исполняется 80 лет. Она приняла участие в 115 театральных и кинопостановках.
Первая из них – "Поздний ребенок" – была поставлена в 1970 году.
Последняя – "Лето – в 2018-м, напоминает "Ридус".