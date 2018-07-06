Актриса Лия Ахеджакова не интересуется политикой. А петиции она подписывает в защиту людей, которые ей симпатичны.

Актриса Лия Ахеджакова не интересуется политикой. А петицииона подписывает в защиту людей, которые ей симпатичны.На критиков своей позиции, которая не совпадает с мнениембольшинства, Лие Ахеджаковой плевать. Актриса уверена, что каждый человек можетвысказывать собственное мнение, и его за это нельзя осуждать или травить."Я ни в коем случае не считаю, что имею какое-тоотношение к политике. Когда ко мне приходят правозащитники и просят вступитьсяза кого-то, и если я к этому кому-то ощущаю симпатию, я подписываю", -сказала Лия Меджидовна. Таким образом она объяснила мотивы, по которымподписала в мае 2017 года письмо Владимиру Путину в защиту украинскогокинорежиссера Олега Сенцова.Сенцов с сообщниками был задержан в мае 2014 года. По даннымФСБ, все четверо были членами запрещенной в России националистическойорганизации "Правый сектор". Группевменили в вину поджоги офисов организации "Русская община Крыма" ипредставительства партии "Единая Россия". Кроме того, по даннымследствия, они готовили взрывы у мемориала "Вечный огонь" и памятникаЛенину в Симферополе. Сенцов обвинен в терроризме и приговорен к 20 годамлишения свободы.В числе подписавших письмо президенту был и российский музыкантАндрей Макаревич. По его словам, для него было честью оказаться в одном спискес известной актрисой. Макаревич напомнил, что Ахеджакова выступила в егоподдержку, когда на него обрушилась критика за позицию по Крыму (артист назвалвоссоединение полуострова с Россией"большой ошибкой" Москвы).Советской и российской актрисе Лие Ахеджаковой 9 июляисполняется 80 лет. Она приняла участие в 115 театральных и кинопостановках.Первая из них – "Поздний ребенок" – была поставлена в 1970 году.Последняя – "Лето – в 2018-м, напоминает "Ридус".