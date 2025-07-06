Что касается COVID-19, лабораторно подтверждено 12 случаев заражения.

Во Владимирской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю число заражений увеличилось на 10%. В основном заболевают респираторными вирусами, не относящимися к гриппу.Что касается COVID-19, лабораторно подтверждено 12 случаев заражения.Большинство инфицированных во Владимире (9), также случаи зафиксированы в Гусь-Хрустальном, Петушинском и Юрьев-Польском районах (по 1 в каждом).