Российская велогонщица Дарья Шмелева завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в индивидуальном спринте на треке. Гонка прошла в Глазго. В финале россиянка одержала победу над своей соотечественницей Анастасией Войновой.

Российская велогонщица Дарья Шмелева завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в индивидуальном спринте на треке. Гонка прошла в Глазго. В финале россиянка одержала победу над своей соотечественницей Анастасией Войновой.Бронзовую медаль в спринте завоевала представительница Франции Матильда Грос.Отметим, что ранее на турнире Шмелева и Войнова победили в командном спринте.