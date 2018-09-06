В Сети обсуждают жаркий поцелуй певцов Ирины Дубцовой и Алексея
Воробьева. О романе звезд теперь не говорит только ленивый.
В Сети обсуждают жаркий поцелуй певцов Ирины Дубцовой и Алексея
Воробьева. О романе звезд теперь не говорит только ленивый.
В курортном городе Сочи стартовал конкурс молодых исполнителей
"Новая волна – 2018". На мероприятии собрались десятки отечественных
знаменитостей.
Вчера, 5 сентября, в Олимпийском парке после выступлений конкурсантов, состоялся бенефис Леонида Агутина. В рамках творческого вечера на
сцене появились Ирина Дубцова и Алексей Воробьев. Вокалисты спели дуэтом трек "Если
ты когда-нибудь меня простишь".
В конце номера Алексей неожиданно для всех горячо поцеловал Ирину
в губы. Зрители, присутствующие в зале, были ошарашены поведением звезд. Буквально секунду они оторопело смотрели на страстную парочку, а после
принялись поддерживать артистов громкими выкриками и аплодисментами. Видео
этого жаркого выступления моментально распространилось в Сети.
Теперь поклонники гадают, что именно произошло на
сцене. Некоторые интернет-обыватели пришли к выводу, что Воробьева и Дубцову
связывают романтические чувства, они отметили, что вместе молодые люди
составляют красивую пару. Более прагматичные пользователи Сети уверены, что вокалисты
целовались на камеру: якобы это просто пиар, а поборники морали, вообще считают – это просто распутство и падение нравов.
"С кем только не приписывали романы Алексею Воробьеву, а
почему-то до сих пор один, да и в России он живет крайне мало, в основном в
ЛА.... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
"Пиар(((.", "Скоро все и узнаем точно", "Видимо, поветрие у артистов;-))", "ШОУ!!!", "Кстати красивая пара!!!", "Ирина красуня!!!!🌹", "Фуу",
"Ого💞целоваются💥", "АоаоаоаоаоаоаоА",
– писали поклонники в комментариях под видео.