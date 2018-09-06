В Сети обсуждают жаркий поцелуй певцов Ирины Дубцовой и Алексея Воробьева. О романе звезд теперь не говорит только ленивый.

В Сети обсуждают жаркий поцелуй певцов Ирины Дубцовой и АлексеяВоробьева. О романе звезд теперь не говорит только ленивый.В курортном городе Сочи стартовал конкурс молодых исполнителей"Новая волна – 2018". На мероприятии собрались десятки отечественныхзнаменитостей.Вчера, 5 сентября, в Олимпийском парке после выступлений конкурсантов, состоялся бенефис Леонида Агутина. В рамках творческого вечера насцене появились Ирина Дубцова и Алексей Воробьев. Вокалисты спели дуэтом трек "Еслиты когда-нибудь меня простишь".В конце номера Алексей неожиданно для всех горячо поцеловал Иринув губы. Зрители, присутствующие в зале, были ошарашены поведением звезд. Буквально секунду они оторопело смотрели на страстную парочку, а послепринялись поддерживать артистов громкими выкриками и аплодисментами. Видеоэтого жаркого выступления моментально распространилось в Сети.Теперь поклонники гадают, что именно произошло насцене. Некоторые интернет-обыватели пришли к выводу, что Воробьева и Дубцовусвязывают романтические чувства, они отметили, что вместе молодые людисоставляют красивую пару. Более прагматичные пользователи Сети уверены, что вокалистыцеловались на камеру: якобы это просто пиар, а поборники морали, вообще считают – это просто распутство и падение нравов."С кем только не приписывали романы Алексею Воробьеву, апочему-то до сих пор один, да и в России он живет крайне мало, в основном вЛА.... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)","Пиар(((.", "Скоро все и узнаем точно", "Видимо, поветрие у артистов;-))", "ШОУ!!!", "Кстати красивая пара!!!", "Ирина красуня!!!!🌹", "Фуу","Ого💞целоваются💥", "АоаоаоаоаоаоаоА",– писали поклонники в комментариях под видео.