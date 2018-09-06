Договор о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с Россией Украина продлевать не будет. Такое решение принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны страны под председательством Петра Порошенко.

Договор о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с РоссиейУкраина продлевать не будет. Такое решение принято на заседании Совета национальнойбезопасности и обороны страны под председательством Петра Порошенко.Официальное сообщение будет отправлено в Москву до 30сентября. Украинский МИД уже подготовил перечень всех мер, необходимых дляпрекращения действия договора, заявил Порошенко на заседании СНБО."Выполняя мое поручение, МИД подготовил перечень мер опрекращении договора о дружбе, партнерстве с РФ и в ближайшее время, в этоммесяце, до 30 сентября, будет сообщено России о непродлении договора, прекращенииего действия", – заявил украинский президент. Как сообщила пресс-служба,Совет предложение главы государства поддержал, передает "Обозреватель".Заключенное в 1997 году между Москвой и Киевом соглашениезакрепляет "принцип стратегического партнерства, признания нерушимостисуществующих границ, уважения территориальной целостности и взаимногообязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности другдруга". Как отмечают эксперты, это та основа, на которой держатся всеостальные договоры. Нет ее – нет и никаких соглашений в сфере экономики,финансов, науки, культуры, прав и свобод граждан двух стран.Москва, со своей стороны, до последнего соблюдала положенияэтой "конституции" отношений двух стран – в частности, руководствуясьположением о территориальной целостности "партнера", не признаваласамопровозглашенные республики Донбасса.Как отмечали аналитики, России разрыв договора украинскойстороной не грозит ничем – Киев свой запас более-менее серьезных неприятныхсюрпризов уже исчерпал. А вот Москва может ответить ассиметрично. К примеру,пересмотреть условия пересечения границы и пребывания в стране миллионовукраинцев – которые в результате лишатся заработка и будут благодарить за этосвоего президента.