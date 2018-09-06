Договор о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с Россией
Украина продлевать не будет. Такое решение принято на заседании Совета национальной
безопасности и обороны страны под председательством Петра Порошенко.
Договор о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с Россией
Украина продлевать не будет. Такое решение принято на заседании Совета национальной
безопасности и обороны страны под председательством Петра Порошенко.
Официальное сообщение будет отправлено в Москву до 30
сентября. Украинский МИД уже подготовил перечень всех мер, необходимых для
прекращения действия договора, заявил Порошенко на заседании СНБО.
"Выполняя мое поручение, МИД подготовил перечень мер о
прекращении договора о дружбе, партнерстве с РФ и в ближайшее время, в этом
месяце, до 30 сентября, будет сообщено России о непродлении договора, прекращении
его действия", – заявил украинский президент. Как сообщила пресс-служба,
Совет предложение главы государства поддержал, передает "Обозреватель".
Заключенное в 1997 году между Москвой и Киевом соглашение
закрепляет "принцип стратегического партнерства, признания нерушимости
существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного
обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг
друга". Как отмечают эксперты, это та основа, на которой держатся все
остальные договоры. Нет ее – нет и никаких соглашений в сфере экономики,
финансов, науки, культуры, прав и свобод граждан двух стран.
Москва, со своей стороны, до последнего соблюдала положения
этой "конституции" отношений двух стран – в частности, руководствуясь
положением о территориальной целостности "партнера", не признавала
самопровозглашенные республики Донбасса.
Как отмечали аналитики, России разрыв договора украинской
стороной не грозит ничем – Киев свой запас более-менее серьезных неприятных
сюрпризов уже исчерпал. А вот Москва может ответить ассиметрично. К примеру,
пересмотреть условия пересечения границы и пребывания в стране миллионов
украинцев – которые в результате лишатся заработка и будут благодарить за это
своего президента.