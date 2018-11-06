Решения предстоящего XVIII cъезда Единой России будут
сформированы с учетом предложений региональных отделений. В преддверии большого
форума партия проводит дискуссии на местах, их результатом станут решения
съезда.
Решения предстоящего XVIII cъезда "Единой России" будут
сформированы с учетом предложений региональных отделений. В преддверии большого
форума партия проводит дискуссии на местах, их результатом станут решения
съезда.
Как сообщил секретарь генсовета совета партии Андрей Турчак,
дискуссии и сбор мнений проходят во всех регионах страны. На них идет речь, в
том числе, о повышении эффективности работы "Единой России" и ее
взаимодействии с людьми и общественными институтами.
"Такая работа крайне важна, только совместными усилиями
мы можем выработать комплексный подход для дальнейшего развития и повышения
уровня участия партии в жизни страны", – заявил Турчак.
По его словам, решения съезда будут сформированы не в
кабинетах партийного руководства, а на дискуссиях в региональных и местных
отделениях, в которых примут участие не только партийцы, но и общественные
деятели.
Им предстоит ответить на несколько вопросов: как партии
стать более современной и эффективной политической организацией; как повысить эффективность коммуникаций и
представительства интересов граждан, институтов гражданского общества во власти;
какими должны быть партийные институты и технологические подходы в
избирательных кампаниях и в межпартийной конкуренции в современной ситуации?
Сначала будет проведен беспрецедентный по масштабу опрос –
специальная анкета была направлена членам партии, сторонникам и молодежному
крылу. Второй этап дискуссии пройдет в очной форме в административном центре каждого
региона. В нем примут участие авторы самых ярких и интересных предложений. И,
наконец, партия обобщит все предложения и оформит их в документальном виде. Лучшие
региональные практики будут рассмотрены в первый день работы съезда,
сообщил секретарь генсовета "Единой России".
XVIII Съезд "Единой России" пройдет 7-8 декабря в Москве. На
нем будут обозначены приоритетные задачи партии на ближайший период, а также будут
приняты решения по внесению изменений и дополнений в устав и состав центральных
органов "ЕР".