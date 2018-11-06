Решения предстоящего XVIII cъезда Единой России будут сформированы с учетом предложений региональных отделений. В преддверии большого форума партия проводит дискуссии на местах, их результатом станут решения съезда.

Решения предстоящего XVIII cъезда "Единой России" будутсформированы с учетом предложений региональных отделений. В преддверии большогофорума партия проводит дискуссии на местах, их результатом станут решениясъезда.Как сообщил секретарь генсовета совета партии Андрей Турчак,дискуссии и сбор мнений проходят во всех регионах страны. На них идет речь, втом числе, о повышении эффективности работы "Единой России" и еевзаимодействии с людьми и общественными институтами."Такая работа крайне важна, только совместными усилиямимы можем выработать комплексный подход для дальнейшего развития и повышенияуровня участия партии в жизни страны", – заявил Турчак.По его словам, решения съезда будут сформированы не вкабинетах партийного руководства, а на дискуссиях в региональных и местныхотделениях, в которых примут участие не только партийцы, но и общественныедеятели.Им предстоит ответить на несколько вопросов: как партиистать более современной и эффективной политической организацией; как повысить эффективность коммуникаций ипредставительства интересов граждан, институтов гражданского общества во власти;какими должны быть партийные институты и технологические подходы визбирательных кампаниях и в межпартийной конкуренции в современной ситуации?Сначала будет проведен беспрецедентный по масштабу опрос –специальная анкета была направлена членам партии, сторонникам и молодежномукрылу. Второй этап дискуссии пройдет в очной форме в административном центре каждогорегиона. В нем примут участие авторы самых ярких и интересных предложений. И,наконец, партия обобщит все предложения и оформит их в документальном виде. Лучшиерегиональные практики будут рассмотрены в первый день работы съезда,сообщил секретарь генсовета "Единой России".XVIII Съезд "Единой России" пройдет 7-8 декабря в Москве. Нанем будут обозначены приоритетные задачи партии на ближайший период, а также будутприняты решения по внесению изменений и дополнений в устав и состав центральныхорганов "ЕР".