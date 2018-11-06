В Барселоне местный Эспаньол в матче 11-го тура чемпионата Испании встречался с Атлетиком из Бильбао. Хозяева поля с минимальным преимуществом победили соперника, поднявшись на вторую строчку в турнирной таблице. Единственный гол в матче оказался на счету Борха Иглесиаса.

В Барселоне местный "Эспаньол" в матче 11-го тура чемпионата Испании встречался с "Атлетиком" из Бильбао. Хозяева поля с минимальным преимуществом победили соперника, поднявшись на вторую строчку в турнирной таблице. Единственный гол в матче оказался на счету Борха Иглесиаса."Эспаньол" отличился в первом тайме. Произошло это на 41-й минуте матча. В дальнейшем хозяева поля создали несколько голевых моментов, однако больше забить так и не смогли. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Барселоны."Эспаньол" набрал 21 очко, перебравшись на второе место в Примере. "Атлетик" из Бильбао находится на 17-й позиции с 10 баллами. Возглавляет чемпионат Испании "Барселона". После 11-го тура у нее 24 набранных очка.