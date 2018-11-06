Около 20 лодок перевернулись из-за шторма в Геленджике во время юношеской регаты. Об этом сообщил президент Федерации парусного спорта Краснодарского края.

Около 20 лодок перевернулись из-за шторма в Геленджике во время юношеской регаты. Об этом сообщил президент Федерации парусного спорта Краснодарского края.Как отметили организаторы соревнований, сильный ветер поднялся уже спустя 5 минут после старта. Он опрокинул яхты, стал уносить некоторые лодки в открытое море. Спасательную операцию удалось провести оперативно. Погибших и пострадавших нет, передает "Россия 24".Ранее сообщалось, что это самая массовая регата в Европе.