Общая площадь, уничтоженная огнем, составила 6 квадратных метров
Общая площадь, уничтоженная огнем, составила 6 квадратных метров
Прошлая ночь выдалась «жаркой» для владельцев автомобилей. Пожарным Александровского гарнизона пришлось тушить сразу две машины.
Сообщение о возгорании легковушки поступило в 2:21 ночи. Однако, когда спасатели прибыли на место, оказалось, что горит уже два автомобиля – Ford Focus и «Лада».
Открытое пламя удалось сбить за 5 минут. В 2:34 пожар был потушен полностью. У автомобиля Ford пострадал салон и моторный отсек, у «Лады» - только моторный отсек.
Общая площадь, уничтоженная огнем, составила 6 квадратных метров. Причины возгорания будут устанавливать специалисты.
В ликвидации последствий пожара участвовали 8 человек и 2 спецмашины.