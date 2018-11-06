Общая площадь, уничтоженная огнем, составила 6 квадратных метров

Общая площадь, уничтоженная огнем, составила 6 квадратных метровПрошлая ночь выдалась «жаркой» для владельцев автомобилей. Пожарным Александровского гарнизона пришлось тушить сразу две машины.Сообщение о возгорании легковушки поступило в 2:21 ночи. Однако, когда спасатели прибыли на место, оказалось, что горит уже два автомобиля – Ford Focus и «Лада».Открытое пламя удалось сбить за 5 минут. В 2:34 пожар был потушен полностью. У автомобиля Ford пострадал салон и моторный отсек, у «Лады» - только моторный отсек.Общая площадь, уничтоженная огнем, составила 6 квадратных метров. Причины возгорания будут устанавливать специалисты.В ликвидации последствий пожара участвовали 8 человек и 2 спецмашины.