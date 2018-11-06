Общая площадь, уничтоженная огнем, составила 54 квадратных метра

Общая площадь, уничтоженная огнем, составила 54 квадратных метраГлубокой ночью на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в деревне Лужи Меленковского района. Произошло это с 5 на 6 ноября.На место незамедлительно выехали спасатели. Первое подразделение прибыло уже через 9 минут. Ликвидировать открытое горение удалось за 15 минут. Однако сам пожар потушили лишь к 5 часам утра.Общая площадь, уничтоженная огнем, составила 54 квадратных метра. Никто не пострадал.В ликвидации последствий пожара участвовали 3 единицы техники и 8 человек.