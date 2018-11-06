Екатерина Стриженова объявила войну лишним килограммам.
Соблюдать строгий режим телеведущей помогают врачи клиники в Карелии, куда
актриса отправилась вместе с супругом.
Екатерина Стриженова объявила войну лишним килограммам.
Соблюдать строгий режим телеведущей помогают врачи клиники в Карелии, куда
актриса отправилась вместе с супругом.
Екатерина Стриженова около года безуспешно пытается скрыть
раздавшуюся фигуру под широкими нарядами. Но зорких поклонников не обманешь. Они
заметили, что 50-летняя телеведущая, всегда выглядевшая стройной и подтянутой,
проигрывает борьбу с лишним весом.
Екатерина набралась решимости и дала килограммам бой. Еще
месяц назад она приступила к интенсивным тренировкам и потеряла 4 килограмма
200 граммов. Помог ей в этом, как признавалась Стриженова, и особый режим
питания.
Но на этом звезда не остановилась. В сопровождении супруга Александра
Екатерина уехала в Карелию, где поселилась в популярной среди звезд российского
шоу-бизнеса детокс-клинике. И, как заметили подписчики, это явно пошло звезде
на пользу.
"Мы в Карелии! Время остановилось….Давно вы просто
гуляли по лесу, просто дышали, просто разговаривали, держась за руки?", -
пишет Стриженова в Instagram.
Супруг поддерживает Стриженову, придерживаясь того же
режима, что и телеведущая. Пара правильно питается, занимается спортом и
проходит оздоровительные процедуры. Как пишет Екатерина, это поможет ей снова
стать стройной, да и здоровье поправить. Кроме того, это прекрасная возможность
побыть наедине с любимым мужем, пишет .