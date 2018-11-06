Екатерина Стриженова объявила войну лишним килограммам. Соблюдать строгий режим телеведущей помогают врачи клиники в Карелии, куда актриса отправилась вместе с супругом.

Екатерина Стриженова объявила войну лишним килограммам.Соблюдать строгий режим телеведущей помогают врачи клиники в Карелии, кудаактриса отправилась вместе с супругом.Екатерина Стриженова около года безуспешно пытается скрытьраздавшуюся фигуру под широкими нарядами. Но зорких поклонников не обманешь. Онизаметили, что 50-летняя телеведущая, всегда выглядевшая стройной и подтянутой,проигрывает борьбу с лишним весом.Екатерина набралась решимости и дала килограммам бой. Ещемесяц назад она приступила к интенсивным тренировкам и потеряла 4 килограмма200 граммов. Помог ей в этом, как признавалась Стриженова, и особый режимпитания.Но на этом звезда не остановилась. В сопровождении супруга АлександраЕкатерина уехала в Карелию, где поселилась в популярной среди звезд российскогошоу-бизнеса детокс-клинике. И, как заметили подписчики, это явно пошло звездена пользу."Мы в Карелии! Время остановилось….Давно вы простогуляли по лесу, просто дышали, просто разговаривали, держась за руки?", -пишет Стриженова в Instagram.Супруг поддерживает Стриженову, придерживаясь того жережима, что и телеведущая. Пара правильно питается, занимается спортом ипроходит оздоровительные процедуры. Как пишет Екатерина, это поможет ей сновастать стройной, да и здоровье поправить. Кроме того, это прекрасная возможностьпобыть наедине с любимым мужем, пишет .