Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram стихотворение, посвященное директору департамента молодежной политики Свердловской области Ольге Глацких. Накануне чиновница попала в скандал из-за неосторожно брошенной фразы о ненужности людей государству.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram стихотворение, посвященное директору департамента молодежной политики Свердловской области Ольге Глацких. Накануне чиновница попала в скандал из-за неосторожно брошенной фразы о ненужности людей государству.Огромную волну возмущения вызвал ответ директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких на вопрос о финансировании детских проектов. "На сегодняшний день почему-то у молодежи складывается такое понимание, что государство вам все должно", – удивилась она, заверив, что это неверное понимание ситуации, а единственный, кто несет ответственность за ребенка – это его родители. "Государство их не просило вас рожать", – подчеркнула чиновница.Скандал быстро перешел с регионального на федеральный уровень, а затем к нему присоединились и звезды. В частности, лидер группы Ленинград посвятил оскандалившейся чиновнице стихотворение. В нем он поблагодарил ее за предельную откровенность и назвал "вещей Ольгой".То пот течет или блестит слеза ли?Миг откровения не будет долгим.Ну наконец-то все, как есть сказали,За прямоту спасибо вещей Ольге.Нам государство не должно и точка.Мы биомасса, человеческая слизь.Мы все, я, ты, мой сын и ваша дочка,Мы ни к чему вообще-то родились.Но в этом виноваты наши предки.Так неожиданно. А как? Сюрприз же.Мой комментарий точный, а не едкий-Без нас бы государству было *** (лучше. – Прим. ред.).Отметим, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал разобраться в ситуации и сделать выводы, передает . В Госдуме слова уральской чиновницы раскритиковали, отметив, что они не только являются циничными, но и прямо противоречат демографической стратегии страны, которая как раз направлена на поддержку детей и молодежи. Сама Ольга Глацких срочно ушла в отпуск.