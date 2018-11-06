Главный тренер махачкалинского Анжи Магомед Адиев после победы в игре с Енисеем посетовал на серьезные проблемы с составом команды. По словам специалиста, ему постоянно приходится выкручиваться, потому что он даже не может сделать те замены, которые необходимы.

Главный тренер махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев после победы в игре с "Енисеем" посетовал на серьезные проблемы с составом команды. По словам специалиста, ему постоянно приходится выкручиваться, потому что он даже не может сделать те замены, которые необходимы."Трудностей не становится меньше, они наращиваются. Поэтому смысла смотреть в турнирную таблицу и что-то загадывать нет. В оставшихся играх нам будет очень сложно. Мы даже не можем делать те замены, которые хотим. Приходится выкручиваться", — цитирует Адиева "Спорт-экспресс".Напомним, что махачкалинский "Анжи" с начала чемпионата испытывает финансовые трудности.