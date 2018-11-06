ОМВД России по району Чертаново Южное устанавливается местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Руссу Сабрины Марчеловны, 17.10.2003 года рождения...

ОМВД России по району Чертаново Южное устанавливается местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Руссу Сабрины Марчеловны, 17.10.2003 года рождения, жительницы г. Москвы, которая 31 октября 2018 года ушла из дома на Варшавском шоссе и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 16-17 лет, рост 165-170 см, волосы длинные русые, глаза голубые.Была одета: светлые джинсы, белые кроссовки «Адидас», черная куртка с надписью на спине, красная шапка с надписью ВАНС, светлая кофта, синий шарф.Особые приметы: родинка на правой щеке, на левой руке след от ожога.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22