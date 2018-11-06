Валерия поделилась с поклонниками радостью – ее переполняет гордость за своих детей. Певица показала подписчикам фотографию сына Арсения и рассказала о его проектах.

Валерия поделилась с поклонниками радостью – ее переполняетгордость за своих детей. Певица показала подписчикам фотографию сына Арсения ирассказала о его проектах.Младший сын Валериипошел по стопам матери. Он талантливыйпианист, лауреат нескольких международных конкурсов. А теперь он развиваетновый бизнес – так что у Валерии появился еще один повод гордиться наследником."Как же я горжусь своими детьми! Сегодня Арсенийзапустил свой авторский курс – "Как научиться играть любую песню на фортепианос нуля за 5 уроков?", – написала певица в Instagram.Валерия без стеснения разрекламировала начинание Арсения -добавив, что лучшим ученикам начинающий педагог вручит ценные призы: смартфон, планшет ибеспроводные наушники.Это уже не первый проект молодого человека. В прошлом годуон открыл ресторан в центре Москвы, который назвал "Бомонд Лаунж". 10миллионов рублей на заведение он потратил из денег, заработанных на концертах.У Валерии трое детей. Арсений Шульгин – младший сын Валерииот первого брака с продюсером Александром Шульгиным. В этом же союзе у певицы в1993 году родилась дочь Анна, а в 1994 году – сын Артемий. Старший сын живет вШвейцарии и занимается продюсерской деятельностью, дочь Анна – певица ителеведущая. С 2004 года Валерия замужем за продюсером Иосифом Пригожиным.