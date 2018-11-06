Валерия поделилась с поклонниками радостью – ее переполняет
гордость за своих детей. Певица показала подписчикам фотографию сына Арсения и
рассказала о его проектах.
Валерия поделилась с поклонниками радостью – ее переполняет
гордость за своих детей. Певица показала подписчикам фотографию сына Арсения и
рассказала о его проектах.
Младший сын Валерии
пошел по стопам матери. Он талантливый
пианист, лауреат нескольких международных конкурсов. А теперь он развивает
новый бизнес – так что у Валерии появился еще один повод гордиться наследником.
"Как же я горжусь своими детьми! Сегодня Арсений
запустил свой авторский курс – "Как научиться играть любую песню на фортепиано
с нуля за 5 уроков?", – написала певица в Instagram.
Валерия без стеснения разрекламировала начинание Арсения -
добавив, что лучшим ученикам начинающий педагог вручит ценные призы: смартфон, планшет и
беспроводные наушники.
Это уже не первый проект молодого человека. В прошлом году
он открыл ресторан в центре Москвы, который назвал "Бомонд Лаунж". 10
миллионов рублей на заведение он потратил из денег, заработанных на концертах.
У Валерии трое детей. Арсений Шульгин – младший сын Валерии
от первого брака с продюсером Александром Шульгиным. В этом же союзе у певицы в
1993 году родилась дочь Анна, а в 1994 году – сын Артемий. Старший сын живет в
Швейцарии и занимается продюсерской деятельностью, дочь Анна – певица и
телеведущая. С 2004 года Валерия замужем за продюсером Иосифом Пригожиным.