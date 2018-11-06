Под завалами дома, пострадавшего от взрыва газа в Еврейской автономной области, людей нет.

Под завалами дома, пострадавшего от взрыва газа в Еврейской автономной области, людей нет. Об этом телеканалу "Россия 24" сообщили в региональном управлении МЧС.Предстоит оценить риск последующего обрушения здания. На место уже доставили диагностический комплекс.Рано утором в жилой пятиэтажке в поселке Приамурский произошел взрыв между подвалом и первым этажом. После этого возник пожар. По предварительным данным, пострадали 5 человек. Всех жильцов дома эвакуировали. В поселке введен режим ЧС.