Проверяют газ в жилых домах. Во Владимире газовики и сотрудники МЧС ежедневно проводят проверки газового оборудования и профилактические беседы с населением. Сегодня утром представители тревожного ведомства совместно с работниками газовой службы обошли квартиры в одной из многоэтажек на улице Мира. Одна из главных задач: вовремя обнаружить неисправное оборудование, утечку газа и напомнить людям правила безопасности. В конце ноября во Владимирской области произошли сразу 2 трагедии связанные с утечкой бытового газа.

Проверяют газ в жилых домах. Во Владимире газовики и сотрудники МЧС ежедневно проводят проверки газового оборудования и профилактические беседы с населением. Сегодня утром представители "тревожного ведомства" совместно с работниками газовой службы обошли квартиры в одной из многоэтажек на улице Мира. Одна из главных задач: вовремя обнаружить неисправное оборудование, утечку газа и напомнить людям правила безопасности. В конце ноября во Владимирской области произошли сразу 2 трагедии связанные с утечкой бытового газа. В поселке Барсово Киржачского района на территории военного городка в результате взрыва газа обрушилась часть двухэтажного жилого дома. Два человека получили травмы, ещё одна пожилая женщина погибла. По предварительной версии, причиной могла стать незакрытая конфорка. В деревне Чуприяново Петушинского района из-за отравления угарным газом погибли 4 человека. По версии следствия, причиной утечки мог стать несанкционированный ремонт газового котла. В связи с трагедиями сотрудники МЧС и газовики усилили контроль за газовым оборудованием в жилых домах.Анастасия Овчарова, инспектор отделения профилактики пожаров МЧС: "Чаще какая ещё бывает проблема: оставляют готовящуюся еду без присмотра, то есть, газ в порядке, работает, но готовят еду, выкипела вода, ещё что-то, огонь потух, а газ выходит, может произойти чрезвычайная ситуация. Бывает, что оставляют маленьких детей дома одних, они могут неправильно пользоваться газовой плитой или хулиганить, тоже открыть газовую плиту, тоже на это обращаем внимание".