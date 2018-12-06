Мошенники пытаются обернуть закон о проверке банковских операций в свою пользу! Банк России сообщает, что в преддверии Нового года традиционно увеличивается количество переводов и платежей. И одновременно активизируются аферисты.

Мошенники пытаются обернуть закон о проверке банковских операций в свою пользу! Банк России сообщает, что в преддверии Нового года традиционно увеличивается количество переводов и платежей. И одновременно активизируются аферисты. Они могут позвонить человеку, представиться сотрудником банка и сообщить, что с целью противодействия мошенничеству - его карта заблокирована. Для разблокировки попросят назвать секретный код карты. Это самый настоящий киберразвод. Как только человек отправит нужную информацию, с его карты спишутся все денежные средства. Банкиры призывают граждан не поддаваться на провокации и не совершать никаких действий.Александр Хлысталов, зам. управляющего владимирским отделением Банка России: "Могут предложить направить СМСку, могут попросить назвать ПИН-код карты, могут попросить набрать СМСкой определённый код и направить его по телефону, который используется мошенниками, и в зависимости от программного обеспечения и продвинутости этих мошенников могут провести какие-то действия. Или с телефона могут уйти деньги, или с карты, если банковская карта привязана к телефону - могут уйти деньги".Банкиры напоминают, что с октября действительно пристальнее следят за банковскими операциями граждан. Этого требует федеральное законодательство. Но сотрудник банка никогда не попросит клиента назвать ПИН-код или другой секретный код карты. Если перевод или платёж покажется сомнительным, сотрудник банка действительно свяжется с клиентом, но лишь для того, чтобы человек подтвердил, что давал согласие на эту операцию. Если клиент не ответит, его карта блокируется на двое суток в целях сохранности денег. По нашей просьбе во владимирском отделении Банка России привели пример, какая операция с банковской картой считается сомнительной.Александр Хлысталов, зам. управляющего владимирским отделением Банка России: "Человек всю жизнь прожил, к примеру, во Владимире, копил деньги, поехал за границу. И решил по банковской карте приобрести автомобиль. Банк смотрит - человек никогда не выезжал за границу, ни разу в жизни. Сегодня он был во Владимире, а завтра вдруг оказался где-то в Германии, и переводит очень значительную сумму денег. Для кредитной организации эта операция может показаться странной в том плане, что картой могли воспользоваться мошенники. В этом случае транзакция приостанавливается. Подчёркиваю, что не карта блокируется, а приостанавливается транзакция. Банк должен созвониться с клиентом, убедиться, что это именно он проводит транзакцию и возобновить её сразу после того, как убедится, что он проводит".