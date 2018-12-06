Заявительница сообщила, что к ней подошли две незнакомые женщины и под предлогом снятия порчи убедили снять со своего счета денежные средства...

Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по Бескудниковскому району задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки.В дежурную часть обратилась 82-летняя пенсионерка. Заявительница сообщила, что на Бескудниковской бульваре к ней подошли две незнакомые женщины и под предлогом снятия якобы наложенной на нее порчи убедили проследовать в ближайшее отделение банка и снять со своего счета денежные средства. Потерпевшая отказалась передавать деньги, после чего подозреваемые скрылись с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одну из подозреваемых недалеко от места происшествия. Ею оказалась ранее судимая 36-летняя приезжая.По данному факту следствием ОМВД России по Бескудниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастницы противоправного деяния.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29