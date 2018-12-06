Североатлантический альянс (НАТО) решился на ввод своих кораблей в Азовское
море. Об этом заявил военный эксперт Александр Сурков. Аналитик выступил
в эфире телеканала Прямой, который, по некоторым данным, связан с
администрацией президента Украины.
Североатлантический альянс (НАТО) решился на ввод своих кораблей в Азовское
море. Об этом заявил военный эксперт Александр Сурков. Аналитик выступил
в эфире телеканала "Прямой", который, по некоторым данным, связан с
администрацией президента Украины.
По
его словам, Запад готов поддержать Киев в регионе, но для этого Украина
должна разорвать соглашение с Россией о совместном использовании
Азовского моря. После этого, заявил политолог, руки у властей Незалежной будут развязаны.
"Решение
о вводе кораблей НАТО в Азовское море уже внутренне принято. Сейчас
идет его документальное оформление, имплементация, медийное
обеспечение", – заявил Сурков.
Он
напомнил: договор России и Украины о совместном пользовании Азовским морем предписывает, что все спорные вопросы стороны должны
решать сообща. Если Киев разорвет соглашение, конфликты в регионе
будут регулироваться международным законодательством и судами. Это даст Незалежной больше пространства для маневров, подчеркнул аналитик.
Об увеличении военного присутствия НАТО в регионе попросил в конце ноября спикер Верховной рады Андрей Парубий.
Это произошло после задержания трех кораблей украинских ВМС в
Керченском проливе. Суда вторглись в территориальные воды России и не
реагировали на запросы пограничников ФСБ.
"Я
призвал увеличить количество самолетов в воздушном пространстве Черного
моря и количество военных кораблей в Черном море как гарантию
безопасности и стабильности", – заявил парламентарий.
Договор о совместном использовании Азовского моря с Россией ранее призвал разорвать замглавы МИДа Незалежной Василий Боднар.
В соглашении сказано, что акватория является исторической территорией
двух стран, торговые суда и корабли пользуются свободой судоходства, а
корабли третьих стран могут заходить в море только при согласии Москвы и
Киева.