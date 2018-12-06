Североатлантический альянс (НАТО) решился на ввод своих кораблей в Азовское море. Об этом заявил военный эксперт Александр Сурков. Аналитик выступил в эфире телеканала Прямой, который, по некоторым данным, связан с администрацией президента Украины.

Североатлантический альянс (НАТО) решился на ввод своих кораблей в Азовскоеморе. Об этом заявил военный эксперт Александр Сурков. Аналитик выступилв эфире телеканала "Прямой", который, по некоторым данным, связан садминистрацией президента Украины.Поего словам, Запад готов поддержать Киев в регионе, но для этого Украинадолжна разорвать соглашение с Россией о совместном использованииАзовского моря. После этого, заявил политолог, руки у властей Незалежной будут развязаны."Решениео вводе кораблей НАТО в Азовское море уже внутренне принято. Сейчасидет его документальное оформление, имплементация, медийноеобеспечение", – заявил Сурков.Оннапомнил: договор России и Украины о совместном пользовании Азовским морем предписывает, что все спорные вопросы стороны должнырешать сообща. Если Киев разорвет соглашение, конфликты в регионебудут регулироваться международным законодательством и судами. Это даст Незалежной больше пространства для маневров, подчеркнул аналитик.Об увеличении военного присутствия НАТО в регионе попросил в конце ноября спикер Верховной рады Андрей Парубий.Это произошло после задержания трех кораблей украинских ВМС вКерченском проливе. Суда вторглись в территориальные воды России и нереагировали на запросы пограничников ФСБ."Япризвал увеличить количество самолетов в воздушном пространстве Черногоморя и количество военных кораблей в Черном море как гарантиюбезопасности и стабильности", – заявил парламентарий.Договор о совместном использовании Азовского моря с Россией ранее призвал разорвать замглавы МИДа Незалежной Василий Боднар.В соглашении сказано, что акватория является исторической территориейдвух стран, торговые суда и корабли пользуются свободой судоходства, акорабли третьих стран могут заходить в море только при согласии Москвы иКиева.