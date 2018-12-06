Злоумышленница, представив в банк необходимые документы, которые, как выяснилось позже, были фиктивными, получила кредит в размере 3 млн рублей...

«Оперуполномоченные ОМВД России по району Аэропорт задержали приезжую женщину по подозрению в мошенничестве в сфере кредитования», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о мошенничестве от представителя одного из столичных банков. По его словам, клиентка банка, представив необходимые документы, получила кредит в размере 3 млн рублей. Позже выяснилось, что документы являются фиктивными.Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Аэропорт в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемую. Ей оказалась 40-летняя приезжая. Денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности с участием подозреваемой.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29