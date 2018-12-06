О спасении жителя Кемеровской области в недавнее половодье сотрудником транспортной полиции и его отцом, подполковником милиции в отставке, и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Под соседским присмотромЧерез деревню Верхнетомская, которая под Кемерово, протекает речка Чесноковка, больше похожая на бурный ручей. Но по весне и осенью она разливается так, что взрослого человека вода скрывает с головой. И в недавнее половодье в беду на реке попал местный житель. На счастье, рядом оказались соседи - сотрудник Кузбасской транспортной полиции капитан внутренней службы Павел Шиллер и его отец, подполковник милиции в отставке. Подробности - в материале «Щита и меча».Возвращенные именаВ Центре реабилитации жертв политических репрессий и архивной информации (Центральном архиве МВД России) хранятся тысячи пожелтевших от времени папок. Среди них и горькие рассказы о людях, чьи судьбы были искалечены когда-то «катком истории». В них скрывается и надежда для тех, кто в годы репрессий потерял родных, и вера в то, что удастся вернуть честное имя тысячам невинно пострадавших. О непростой и очень важной работе сотрудников архива читайте на страницах «Щита и меча».Праздник должен быть у всехВ свой 41 год он в безупречной физической форме, поражает молниеносной реакцией и глубокими мыслями, искрометным юмором и лучезарной улыбкой. А каким еще может быть прославленный представитель знаменитой цирковой династии?! На вопросы корреспондента «Щита и меча» отвечает заслуженный и народный артист России, профессор ГИТИСа, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный.Полный текст читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 46, а также на интернет-странице издания.