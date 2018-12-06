Многие соотечественники могут остаться без премий перед праздником. О том, кто не сможет купить дорогие подарки на Новый год – 2019, сообщили представители сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.

Многие соотечественники могут остаться без премий передпраздником. О том, кто не сможет купить дорогие подарки на Новый год – 2019, сообщилипредставители сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.Опрос былпроведен в ноябре этого года, в нем приняли участие более 300 организаций из различныхрегионов России. Оказалось, что наградить подчиненных хотят только 42%работодателей. При этом 24% компаний готовы выдать премию лишь определенной группе работников, и только 18% респондентов порадуютвсех сотрудников перед ."58%работодателей не будут премировать сотрудников по итогам 2018 года. 24%респондентов ответили, что намерены премировать некоторые категориисотрудников, и только 18% компаний будут премировать всех сотрудников", – цитирует представителей портала. Они добавили, что самыми удачливыми окажутся работники сферы IT и образования, а безденег перед 2019 годом останутся сотрудники области строительства и недвижимости.Ранее были названырегионы с самыми высокими и самыми низкими заработками. В среднем по России работник может рассчитывать на зарплату от 17 до 44 тысячрублей в месяц. Выше 100 тысяч рублей в нашей стране получают 4,4% населения. А зарплату менее 15 тысяч – каждый пятый сотрудник.Самые высокие заработки у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки, Магаданской области и Москвы. Наиболее низкие – в республиках Дагестан и Карачаево-Черкесия, а также в ряде субъектов Центрального федерального округа.