Валентина Овсянкина начала свой трудовой путь в Госавтоинспекции в далеком 1942 году и проработала в должности паспортистки МРЭО Тушинского района до 1996 года...

Врио заместителя командира ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Александр Саенко и председатель совета ветеранов Управления Валерий Волынчиков поздравили труженицу тыла Валентину Овсянкину с 95-летним юбилеем.Валентина Ивановна начала свой трудовой путь в Госавтоинспекции в далеком 1942 году и проработала в должности паспортистки МРЭО Тушинского района до 1996 года.Валентина Овсянкина с теплотой рассказывает о былых временах, добрых друзьях, которых приобрела за долгие годы работы в ГАИ. По словам самой Валентины Ивановны, она испытывает чувство гордости за то, что большую часть своей жизни, а это 54 года, посвятила важному и нужному для общества делу.Работника Госавтоинспекции Валентину Овсянкину руководство неоднократно поощряло за достигнутые успехи, она всегда была на хорошем счету и подавала положительный пример коллегам.Сотрудники дорожно-патрульной службы пожелали Валентине Ивановне здоровья, силы духа, долголетия, а также в знак уважения и признательности за мирное небо над головой вручили букет и памятный подарок.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81