Посетителям продемонстрировали документальные фильмы о работе сотрудников полиции по выявлению и пресечению противоправных деяний в данной сфере...

Московскую молодежную антинаркотическую площадку посетили педагоги и кадеты ГКОУ г. Москвы «Кадетская школа-интернат № 1 «Первый Московский кадетский корпус».В начале встречи сотрудники полиции рассказали присутствующим об основаниях наступления и порядке привлечения к ответственности за совершение противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков.Затем посетителям продемонстрировали основанные на реальных событиях видеоматериалы о трагических случаях в жизни подростков, столкнувшихся с употреблением наркотиков и документальные фильмы о работе сотрудников полиции по выявлению и пресечению противоправных деяний в данной сфере.Далее кадеты и педагоги ознакомились с экспозицией площадки. Атмосфера залов позволила гостям окунуться в проблему наркомании, наглядно ознакомится с ее негативными проявлениями.Также на мероприятии проведены информационно-разъяснительные беседы о своевременности и порядке обращения в органы полиции по фактам совершения противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков. Гостей проинформировали о внешних и поведенческих признаках наркомана и разъяснили действия по оказанию первичной медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии наркотического опьянения.По завершении мероприятия присутствующие поблагодарили сотрудников полиции за проведенную работу, обсудив вопросы дальнейшего сотрудничества по линии профилактики с использованием ресурсов площадки.УНК ГУ МВД России по г. Москве