В украинских СМИ пишут об остановке строительства железнодорожной части Крымского моста. Россия может пойти на такой шаг из-за смещения участков трассы, заявляют журналисты Незалежной.

украинских СМИ пишут об остановке строительства железнодорожной частиКрымского моста. Россия может пойти на такой шаг из-за смещения участковтрассы, заявляют журналисты Незалежной.Проседаниеодних объектов трассы через Керченский пролив идет со скоростью 89миллиметров в год, другие наоборот поднимаются на 52 миллиметра, пишетиздание "Крым.Реалии"."У нас одна опора, через 30 метров – вторая. Одна опора проседает,вторая – поднимается", – заявил старший научный сотрудник Институтаводных проблем Российской академии наук Юрий Медовар.Пословам ученого, это может помешать строительству железнодорожной частимоста, поскольку рельсы должны быть идеально ровными. Когда по пойдет первый поезд, предупредил Медовар, можетпроизойти перекос. Это чревато сходом состава с рельсов, полагает он.В украинском Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий не исключают, что если смещение моста продолжится, то Россия будет вынуждена перенести срок запуска движения поездов по путепроводу через Керченский пролив.Строительство железнодорожнойчасти Крымского моста по плану должно завершиться в конце следующегогода. Сейчас продолжается возведение железнодорожной части переправы.Поезда через Керченский пролив свяжут Симферополь и другие городаполуострова с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью,Екатеринбургом.Напомним,ранее украинские СМИ писали о проседании Крымского моста. Гидролог ЮрийМедовар заявил, что проблемы у моста могут возникнуть из-за того, что огромное сооружение построено на слабых грунтах.Поего словам, мост через Керченский пролив и дальше будет "садиться"."Выдавливаются сваи. Если они выдавливаются, это очень плохо. Будетперекос в разнонаправленных движениях", – заявил ученый. Откликроссийских СМИ, уверен Медовар, свидетельствует оналичии реальных проблем с .Напомним,движение по автомобильной части трассы открыл в мае этого годапрезидент России Владимир Путин. Он лично проехал через Керченскийпролив за рулем КамАЗа. Рано утром следующего дня открылось движение поКрымскому мосту для всех автомобилистов.