Чтобы спасти семью, приходите в гостиную. В декабре во Владимирском ЗАГСе начнёт работу Гостиная примирения. Туда смогут прийти супруги, решившие подать на развод. Урегулировать острый конфликт, а возможно даже сохранить брак владимирцам помогут специалисты по медиации. Они представляют роль независимой третьей силы, которая выслушает и поможет разобраться в проблемах семьи, окажет юридическую и психологическую поддержку. В рамках грантового проекта помощь будут оказывать бесплатно. Зачем нужны медиаторы и как попасть в гостиную, узнали мои коллеги.

Чтобы спасти семью, приходите в гостиную. В декабре во Владимирском ЗАГСе начнёт работу Гостиная примирения. Туда смогут прийти супруги, решившие подать на развод. Урегулировать острый конфликт, а возможно даже сохранить брак владимирцам помогут специалисты по медиации. Они представляют роль независимой "третьей силы", которая выслушает и поможет разобраться в проблемах семьи, окажет юридическую и психологическую поддержку. В рамках грантового проекта помощь будут оказывать бесплатно. Зачем нужны медиаторы и как попасть в гостиную, узнали мои коллеги.Белое платье, поздравления родных, друзей и, конечно, любимый человек рядом - именно так обычно начинается история молодой семьи. За 8 месяцев этого года, по данным Владимирстата, во Владимирской области поженились уже более 5 тысяч человек. Хотя и разводов немало: около 3600 за тот же период. Очень часто брак, который, кажется, трещит по швам от проблем и недопонимания, ещё можно спасти, говорят во Владимирском ЗАГСе. Только не всегда в жизни супругов появляется настоящий специалист, который поможет сохранить отношения или всё же разойтись, но без скандалов и взаимных обид. Теперь же у всех владимирцев будет такая возможность. В декабре во владимирском Дворце бракосочетаний появится "Гостиная примирения".Галина Карташова, заведующая городским отделом ЗАГС: "Это очень масштабный проект, мы надеемся, что он заработает. Парам нужна помощь, я сама мама, бабушка, прекрасно понимаю, что как бы я не пыталась объективно разобраться в ситуации, когда возникает конфликт, я всегда встану на сторону моего ребёнка, неважно, 40 ему лет, 25. В ситуации, когда расторгается брак, когда разрушается семья, должен быть человек, который независим".Работники ЗАГСа надеются, что приходя в их гостиную, семейные пары вспомнят, как расписывались, любили, и настроятся на дружелюбное общение друг с другом. Выслушать проблемы супругов и постараться разрешить наболевшие вопросы помогут профессиональные медиаторы. Они обладают психологическими, юридическими знаниями и умеют общаться с людьми.Елена Фомина, председатель региональной ассоциации медиаторов: "Остаются чаще всего дети, они - самые незащищённая у нас часть населения, и вот развод, в любом случае, причиняет травму ребёнку, в каком бы возрасте ребёнок не находился. Мы должны помочь либо более "экологично" расстаться супругам и не нанести серьёзный ущерб психике и здоровью ребёнку, либо помочь им соединиться опять".Служба медиации в нашей области работает уже не первый год. Проект "Развитие семейной медиации" специалисты реализуют на средства президентского гранта. Опыт создания подобных служб примирения для супругов есть в разных областях нашей страны. Во Владимирском ЗАГСе подчёркивают, нашим специалистам тоже есть, чем поделиться с коллегами. Проект "гостиной" сегодня презентовали в рамках Круглого стола. Он посвящён развитию системы семейной медиации в области. На встречу пришли представители общественных организаций, органов опеки, юристы, сотрудники правоохранительных органов и даже студенты. Эльмира Сафина - будущий юрист, учится на 4 курсе, в их программе даже есть специальный предмет "медиация". Девушка уверена, что уметь грамотно разрешать конфликты важно не только юристу, но и обычному человеку.Эльмира Сафина, студентка: "Мне кажется, это сила, особенно, когда дети появляются, чтоб разводов было меньше, ведь главная задача медиатора - выявить проблемы, что там: недопонимание или что-то другое, и предложить варианты решения проблемы".Все пары, которые придут в ЗАГС, чтобы подать на развод, получат специальные приглашения в "Гостиную примирения", кроме того, их будут вручать и в суде, туда приходят пары, у которых есть несовершеннолетние дети или кто-то из супругов не согласен расставаться. Если работа гостиной начнёт приносить положительные результаты, возможно, её аналоги откроют и в других ЗАГСах области.