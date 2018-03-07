Праздничная акция «Цветы для автоледи» в честь 8 Марта проходит уже не первый год, и в этом году поздравление автолюбительниц проходило на Октябрьском проспекте...

В преддверии 8 марта сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО провели акцию «Цветы для автоледи».Накануне Международного женского дня инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО вышли на дорогу, чтобы не только следить за дорожной обстановкой, но и поздравить женщин-водителей с наступающим праздником. Праздничная акция «Цветы для автоледи» в честь 8 Марта проходит уже не первый год, и в этом году поздравление автолюбительниц проходило на Октябрьском проспекте.Инспекторы еще раз напомнили дамам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и желали безаварийной езды. Авто-леди в свою очередь с улыбкой благодарили госавтоинспекторов за внимание и созданное весеннее настроение на дорогах.Без внимания сотрудники ГИБДД не оставили в предпраздничный день и маленьких представительниц прекрасного пола, которые уже являются полноправными участниками дорожного движения.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79