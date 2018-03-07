Серийный поджигатель из Тобольска, сожженный под Кировой язычник и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

Серийный поджигатель из Тобольска, сожженный под Кировой язычник и другие новости России.Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.В Нижнем Новгороде 1 апреля состоитсярегиональный чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага", сообщает . Состязание пройдет вместном торгово-развлекательном центре "НЕБО". Победитель турнира станетобладателем новой модели iPhoneX, а призеры, занявшие второе и третье места,будут вознаграждены экшн-камерой и беспроводной акустической колонкой JBL. Атмосферусоревнований создадут бойцовский ринг, а также профессиональные рефери.В Кировскойобласти сожгли язычника по его завещанию. Его последователи 1 марта предали еготруп огню на погребальном костре. Они заявляют, что такова была последняя воляпокойного. Ритуал был проведен в деревне Весенево Шабалинского района.Выяснилось, что незадолго до смерти мужчина действительно составил завещание, вкотором изложил свое желание, заверив документ у нотариуса, пишетВ Ростове-на-Дону на Текучевском мосту произошло три автоаварии, в которых поврежденияполучили аж 18 автомобилей. Виною ДТП стала гололедица. К счастью, никто непострадал. В данный момент проводится проверка, передаетПо информации подростки устроили погром на кладбищев селе Покровское под Нижним Тагилом. Трое семиклассников сломали 41 надгробие. Задержанные юныевандалы рассказали, что пришли накладбище за конфетами. Сначала мальчики случайно уронили одно из надгробий, послечего принялись пинать другие памятники. С подростками и их родителями провелипрофилактическую беседу. Позже будет решаться вопрос о восстановлении надгробийи возмещении нанесенного ущерба родственникам умерших.Татарстане депутат с женой похитили почти пять миллионов рублей, передает Уголовное дело возбужденов отношении чиновника села Муслюмово Игоря Бубекова и его супруги – главыфинансово-бюджетной палаты исполкома района Наили. Их подозревают вмошенничестве и превышении полномочий. По версии следствия, Бубеков, которыйявляется директором и учредителем ООО "Тимерче" и ООО "ЭлектроАрматура" вместесо своей благоверной украли бюджетные средства, выделенные на изготовлениеарочного и вантового моста для набережной реки Ик.Житель Тобольска предан суду за поджог в трехмногоквартирных домах, сообщает По данным следствия, ранее судимый 33-летний мужчина уже совершал подобныедействия из хулиганских побуждений. Втечение трех месяцев электроснабжение зданий осуществлялось по аварийной линии.Восстановление сетей связи продолжается по сей день. За содеянное злоумышленникуможет грозить штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, обязательные работына срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет, либо лишениесвободы на срок до трех лет.В Омске 15-летний внукпопытался украсть из сейфа 83-летнего деда 1,6 миллиона, передает Ночьюпенсионер проснулся от того,что услышал посторонние звуки. Войдя в комнату, где в хранились деньги, пожилойомич застал злоумышленников, которые при виде хозяина квартиры скрылись. Тем неменее, мужчина успел узнать в одном из молодых людей своего внука. Выяснить,несовершеннолетний уговорил своего 20-летнего ранее судимого за кражи и грабежиприятеля совершить преступление.Дорожники Удмуртиисоревновались в баскетболе погрузчиками и забивании гвоздей ковшом экскаватора,сообщает Кроме того, участники строили пирамиды из бочек. Свое мастерство они показали вшести номинациях. Завершилось состязаниеубедительной победой Малопургинского дорожного управления.На юге Волгограда прохожий выстрелил из пистолета впьяного 16-летнего подростка, попав ему в шею, пишет портал Девятиклассник попал в больницу после конфликта спрохожим, который произошел возле дома №17 по проспекту Канатчиков. Школьниквместе с двумя товарищами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не далипройти домой 33-летнему мужчине – работнику вагонного депо. Сначала возникласловесная перепалка, после чего один из подростков толкнул прохожего. Мужчинаразозлился и, не справившись с эмоциями, достал травматический пистолетМР-80-13Т и выстрелил. Теперь в отношении мужчинывозбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вредаздоровью".В Уфе строительную фирму оштрафовали за отсутствие интернет-сайта, передает Компании "Океан"придется заплатить 200 тысяч рублей, а ее директору пять тысяч. Фирму привлеклик административной ответственности по статье "Нарушение требований законодательстваоб участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектовнедвижимости".ПолицейскиеСтерлитамака задержали ранее судимого жителя Уфы, подозреваемого в причинениителесных повреждений водителю маршрутки, сообщает 24-летнийзлоумышленник избил мужчину монтировкой. По словам задержанного, незадолго доинцидента он употребил спиртное в кафе на улице Артема, после чего сел вмаршрутное такси, с водителем которого у него произошел словесный конфликт. Молодойчеловек дал признательные показания и в настоящее время находится под подпискойо невыезде.