Владимир Путин во время личной встречи с Меланьей Трапм немного приврал, рассказывая о рыбалке. Президент признался, что сделал это по традиции: такие истории положено приукрашивать.

Владимир Путин во время личной встречи с Меланьей Трапмнемного "приврал", рассказывая о рыбалке. Президент признался, чтосделал это по традиции: такие истории положено приукрашивать.Вербовать первую леди США Владимир Путин не пытался. Президентотметил, что давно этим не занимается. Так он ответил на шутливый вопросВладимира Соловьева в интервью для фильма "Миропорядок 2018".Документальная лента "Миропорядок 2018" состоит изнескольких интервью президента. Он продолжает другой проект о Владимире Путине,снятый журналистами в 2015 году – "Президент", который охватывалпериод с 1999 по 2014 год.Разговор с супругой американского президента состоялся летом2017 года, во время саммита G20 в Гамбурге. Именно там российский президентвпервые встретился с четой Трампов. По словам Путина, во время беседыприсутствовала и супруга премьер-министра Италии. Говорили о проблемахдемографии."Я им рассказал о том, когда и как мы вводили меры поподдержке материнства и детства, что такое материнский капитал, на какихпринципах мы организовали эту работу, о результатах", – сообщил главагосударства Соловьеву.Позже, по словам российского лидера, речь зашла о Сибири,Камчатке, рыбалке, тиграх и медведях, и о фауне России в целом. "Какводится в таких случаях, приврал немножко. Когда о рыбалке рассказываешь, развеможно не приврать", – с улыбкой заметил Путин.Российский лидер также прокомментировал попытки Запада повесить на него ярлык "главного злодея". По словам Путина, они его не задевают, он к этому давно привык. "Есть очень хорошие ориентиры, очень хорошие маяки. Этот маяк – интересы Российской Федерации и его народа", – сказал президент. По словам Владимира Путина, главное – чувствовать, что идешь правильно, никуда не свернул – а все остальное вообще неинтересно.