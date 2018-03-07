Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Коламбус Блю Джекетс на домашнем льду победил Вегас Голден Найтс со счетом 4:1.

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). "Коламбус Блю Джекетс" на домашнем льду победил "Вегас Голден Найтс" со счетом 4:1.Счет на 16-й секунде встречи открыл российский нападающий хозяев Артемий Панарин, затем голами отметились Зак Веренски (9-я минута), Иэн Коул (30-я), Пьер-Люк Дюбуа (58-я). У проигравших отличился Эрика Хаула (22-я). Панарин также сделал две результативные передачи и по итогам встречи был признан второй звездой матча. В нынешнем сезоне на его счету 58 (21+37) очков. Российский вратарь Сергей Бобровский участия в матче не принимал из-за болезни.В других матчах игрового дня "Нью-Джерси Девилз" обыграл "Монреаль Канадиенс" — 6:4, 22-летний российский защитник "Канадиенс" Ринат Валиев провел первую встречу в сезоне. "Нью-Йорк Рейнджерс" уступил "Виннипег Джетс" — 0:3, хет-трик оформил 19-летний финский форвард Патрик Лайне. Еще один хет-трик сделал нападающий "Бостон Брюинз" Брэд Маршан в матче против "Детройт Ред Уингз" (6:5 ОТ), вратарь "мишек" Антон Худобин отразил 30 бросков по своим воротам.