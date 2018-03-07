В преддверии празднования Международного женского дня участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Северное Бутово поздравили женщин с праздником...

Сотрудники полиции Отдела МВД России по району Северное Бутово майор полиции Юрий Лагуткин и майор полиции Александр Бибик поздравили женщин с Международным женским днем.В преддверии празднования Международного женского дня участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Северное Бутово рамках Всероссийской акции «8 марта - в каждый дом!» поздравили милых дам с праздником весны.Сотрудники полиции у станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» поздравляли представительниц прекрасного пола, вручая им тюльпаны и конфеты. Кроме того, полицейские поздравили женщин, проживающих на закрепленном за ним административным участке.Помимо поздравлений и подарков участковые уполномоченные вручили всем свои визитные карточки с просьбой звонить в случае необходимости. Женщины получили массу удовольствия от весеннего мероприятия и пожелали полицейским хорошей службы и семейного счастья.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8-499-129-75-56