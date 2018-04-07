ГИБДД г. Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения...

В связи с проведением 8 апреля массовых мероприятий, связанных с празднованием православного праздника Пасхи в ряде административных округов г. Москвы Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы предусмотрены частичные ограничения в движении автотранспорта с 06.00 до 16.00, за исключением маршрутного транспорта:ЗАО: ул. Рузская от ул. Покрышкина до ул. Каштоянца; Востряковское шоссе и Боровское шоссе от ул. Никулинская до ул. Озерная.САО: ул. Фестивальная от Ленинградского шоссе до ул. Смольная; Новосходненское шоссе от Машкинского шоссе до поворота на Химкинское кладбище; дорога на Перепечинское кладбище от д. Шемякино до входа на кладбище.СЗАО: проезд Стратонавтов от Волоколамского проезда до Тушинской площади; Пятницкое шоссе от МКАД до ул. Барышиха (организация выделенной полосы по выходным дням).ТиНАО: ул. Адмирала Корнилова от Калужского до Киевского шоссе.ЮАО: Каширское шоссе (дублер) от ул. Шипиловская до станции метро «Домодедовская»; Молодцовский проезд и путепровод через Симферопольское шоссе от ул. Типографская до Щербинского кладбища.ВАО: ул. Суздальская от ул. Городецкая до ул. Галины Вишневской; Проектируемый проезд №326 от ул. Салтыковская до Николо-Архангельского проезда; ул. Галины Вишневской от ул. Суздальской до Николо-Архангельского проезда; Николо-Архангельский проезд от ул. Салтыковская до Николо-Архангельского кладбища; ул. Вешняковская от площади Амилкара Кабрала до ул. Красный Казанец.ЮЗАО: Санаторная и Тютчевская аллея; Новоясеневский тупик от Новоясеневского проспекта до Петропавловской церкви; ул. Николая Сироткина от ул. Брусилова до ул. Гагарина; 2-й Миргородский проезд; проезд от ул. Каховка до ул. Перекопская; Молодцовский проезд.Государственная инспекция безопасности дорожного движения г. Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(999) 011-39-76