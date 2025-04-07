У храма Покрова на Нерли – новый настоятель. Им стал митрополит Владимирский и Суздальский Никандр. Себя он назначил на эту должность указом от 24 февраля. Соответствующая информация

У храма Покрова на Нерли – новый настоятель. Им стал митрополит Владимирский и Суздальский Никандр. Себя он назначил на эту должность указом от 24 февраля. Соответствующая информация размещена на сайте Владимирской епархии. Из текста указа № 133р. Настоятелем Религиозной организации «Архиерейское подворье храма Покрова на Нерли Суздальского района Владимирской области Владимирской Епархии Русской Православной Церкви