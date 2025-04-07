Информация опубликована на портале госзакупок.

Во Владимире отремонтируют лестницу в районе памятника иконописцу Андрею Рублеву у парка Пушкина.Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Начальная стоимость контракта составила 3,5 млн рублей. Средства выделят из городского бюджета. Подрядчика определят 18 апреля.Работы необходимо выполнить в течение 60 дней после заключения контракта.Напомним, что лестницу огородили еще в начале марта. О проблеме ранее сообщили представители Народного фронта.