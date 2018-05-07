В Саратове на митинге полицейские задержали ребенка, а под Ростовом наркоман пытался изнасиловать школьницу. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

В Саратове на митинге полицейские задержали ребенка, а под Ростовом наркоман пытался изнасиловать школьницу. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.нижегородском кафе "Войлок" произошел пожар, передает Огонь вспыхнул в складских помещениях. Всенаходящиеся в здании люди эвакуировались самостоятельно. Для тушения пожара наместо прибыли 48 человек и 11 единиц техники. Спасателям удалось оперативноликвидировать возгорание – на это ушло три минуты. В огне никто не пострадал.На митинге в Саратовеполиция задержала 12-летнего мальчика. Остается загадкой, чем молодой человекугрожал безопасности города. Может быть тем, что критиковал губернатора, сообщает Спустя примерно час после задержания ребенка вотделение полиции прибыл его отец. Полицейские составили на мужчинуадминистративный протокол по статье "Неисполнение родителями или инымизаконными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию ивоспитанию несовершеннолетних". Сразу после этого юный оппозиционер покинулучасток вместе с отцом.Наркоманпод Ростовом попытался изнасиловать школьницу, передаетЗадержанный 22-летний житель Дубовского районапробрался в чужой дом и хотел изнасиловать 11-летнюю девочку. По даннымследствия, мужчина находился в состоянии алкогольного и наркотическогоопьянения. По факту произошедшего завели уголовное дело. Злоумышленнику грозитдо 20 лет колонии.В Казани лжериелторпохитила у клиентов почти пятьмиллионов рублей, сообщает Женщина предлагала приобрести в собственность земельные участки вселе Гильдеево и деревне Куюки Пестречинского района Татарстана. Под видомриелторских услуг она украла у 13 клиентов 4,8 миллионов рублей. Злоумышленницаполностью признала свою вину и частично возместила 980 тысяч рублейущерба. Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы с отбыванием висправительной колонии общего режима.Школьникиз Тюмени защитил женщину от нападения разбойника и вернул украденную сумку, передает Местная жительница возвращалась с работы, в ее сумке находились лотерейные билеты общейстоимостью 40 тысяч рублей, а также выручка от продажи билетов в 16 тысяч.Внезапно на тюменку напал мужчина, брызнув в лицо из газового баллончика,вырвал сумку и побежал. Недалеко от места происшествия подросток выгуливалсобаку. Одиннадцатиклассник не растерялся, бросился догонять преступника.Злоумышленник, увидев, что за ним бегут, выбросил сумку и скрылся. Вместе спотерпевшей юноша сообщил сотрудникам полиции, как выглядел злоумышленник. Преступником оказался 59-летний житель Тюмени.Омскиеросгвардейцы спасли омичку, забравшуюся на балку дорожного тоннеля. 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Мужчине грозит до четырех леттюрьмы, сообщаетЖитель Серова украл у знакомых золото на 144 тысяч рублей, пишетВ ходерасследования была установлена личность подозреваемого – им оказался товарищ сынапотерпевшей. После задержания подозреваемый 1996 года рождения сознался впреступлении. Молодой человек взломал замок двери и похитил золото с деньгами.Украденное обвиняемый сдал в ломбарды в Нижней Туре, а потом вновь вернулся вСеров. Ранее молодой человек был уже судим за кражи. В марте он был освобождениз исправительной колонии. Молодому человеку грозит до шести лет лишениясвободы.Двоежителей Волгоградской области заживо сгорели в летней кухне частного дома. В огне погибли двое жителей хутора Абганерово, их личностисейчас устанавливаются. Тушение огня заняло примерно 18минут. 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