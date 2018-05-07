В Саратове на митинге полицейские задержали ребенка, а под Ростовом наркоман пытался изнасиловать школьницу. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
В Саратове на митинге полицейские задержали ребенка, а под Ростовом наркоман пытался изнасиловать школьницу. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
В
нижегородском кафе "Войлок" произошел пожар, передает Огонь вспыхнул в складских помещениях. Все
находящиеся в здании люди эвакуировались самостоятельно. Для тушения пожара на
место прибыли 48 человек и 11 единиц техники. Спасателям удалось оперативно
ликвидировать возгорание – на это ушло три минуты. В огне никто не пострадал.
На митинге в Саратове
полиция задержала 12-летнего мальчика. Остается загадкой, чем молодой человек
угрожал безопасности города. Может быть тем, что критиковал губернатора, сообщает Спустя примерно час после задержания ребенка в
отделение полиции прибыл его отец. Полицейские составили на мужчину
административный протокол по статье "Неисполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних". Сразу после этого юный оппозиционер покинул
участок вместе с отцом.
Наркоман
под Ростовом попытался изнасиловать школьницу, передает
Задержанный 22-летний житель Дубовского района
пробрался в чужой дом и хотел изнасиловать 11-летнюю девочку. По данным
следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения. По факту произошедшего завели уголовное дело. Злоумышленнику грозит
до 20 лет колонии.
В Казани лжериелтор
похитила у клиентов почти пять
миллионов рублей, сообщает Женщина предлагала приобрести в собственность земельные участки в
селе Гильдеево и деревне Куюки Пестречинского района Татарстана. Под видом
риелторских услуг она украла у 13 клиентов 4,8 миллионов рублей. Злоумышленница
полностью признала свою вину и частично возместила 980 тысяч рублей
ущерба. Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы с отбыванием в
исправительной колонии общего режима.
Школьник
из Тюмени защитил женщину от нападения разбойника и вернул украденную сумку, передает Местная жительница возвращалась с работы, в ее сумке находились лотерейные билеты общей
стоимостью 40 тысяч рублей, а также выручка от продажи билетов в 16 тысяч.
Внезапно на тюменку напал мужчина, брызнув в лицо из газового баллончика,
вырвал сумку и побежал. Недалеко от места происшествия подросток выгуливал
собаку. Одиннадцатиклассник не растерялся, бросился догонять преступника.
Злоумышленник, увидев, что за ним бегут, выбросил сумку и скрылся. Вместе с
потерпевшей юноша сообщил сотрудникам полиции, как выглядел злоумышленник. Преступником оказался 59-летний житель Тюмени.
Омские
росгвардейцы спасли омичку, забравшуюся на балку дорожного тоннеля. Во время патрулирования Привокзального поселка 6 мая,
в 22.00 экипаж вневедомственной охраны, приближаясь к туннелю, стал получать
сигналы от водителей мимо проезжающих авто. Росгвардейцы блокировали движение
транспорта. Девушка находилась на высоте более пяти метров и была чем-то сильно
расстроена и отказывалась спускаться. Спустя
некоторое время все-таки удалось убедить ее слезть. После профилактической
беседы омичку доставили домой, передает
В Ижевске стражи порядка
ликвидировали наркопритон, который организовал 35-летний неработающий, ранее
судимый мужчина. В отдел полиции поступила информация о том, что в квартире
одного из домов собираются подозрительные лица, а около нее периодически
ощущается химический запах. В ходе проверки в доме были обнаружены предметы и
вещества, используемые для приготовления ацетилированного опия. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет
тюрьмы, сообщает
Житель Серова украл у знакомых золото на 144 тысяч рублей, пишет
В ходе
расследования была установлена личность подозреваемого – им оказался товарищ сына
потерпевшей. После задержания подозреваемый 1996 года рождения сознался в
преступлении. Молодой человек взломал замок двери и похитил золото с деньгами.
Украденное обвиняемый сдал в ломбарды в Нижней Туре, а потом вновь вернулся в
Серов. Ранее молодой человек был уже судим за кражи. В марте он был освобожден
из исправительной колонии. Молодому человеку грозит до шести лет лишения
свободы.
Двое
жителей Волгоградской области заживо сгорели в летней кухне частного дома. В огне погибли двое жителей хутора Абганерово, их личности
сейчас устанавливаются. Тушение огня заняло примерно 18
минут. Наиболее правдоподобная версия ЧП на данный момент – нарушение правил
безопасности и неосторожное обращение с огнем, но точный ответ на вопрос, каким
образом возникло возгорание, пока что дать невозможно, передает
В Уфе 45-летний мужчина ударил ножом женщину,
отвергнувшую его "ухаживания", сообщает Он оказался
ранее судим за насильственные действия сексуального характера. По
предварительным данным, женщина вместе с подругой и этим мужчиной устроила
застолье. Затем уфимец начал проявлять по отношению к даме нежелательное для
нее внимание. "Услышав отказ, мужчина разозлился и ударил ножом женщину в живот.
После этого злоумышленник скрылся, а женщина вызвала "скорую помощь", – сообщили
в МВД по региону. По данному факту возбуждено уголовное дело, задержанный
находится под стражей.
В Башкирии найдены пропавшие вез вести
девушки-подростки, которых разыскивали две недели,
пишет С ними
все в порядке. О том, где два подростка умудрились пропадать столько времени,
информации нет.